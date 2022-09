Mascherine: dal 30 settembre non sono più obbligatorie

Fa discutere la notizia diramata poche ore fa in merito all’obbligo delle mascherine, il cui uso verrà regolarizzato dal 30 settembre.

Queste non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici e nelle strutture ospedaliere ma il parere dei virologi di divide.

Cade l’obbligo delle mascherine

A partire da ottobre le mascherine non saranno più obbligatorie negli ospedali e sui mezzi di trasporto pubblico ma quella che sembra una liberazione, viene giudicata da molti come una mossa azzardata.

Con l’aumento dei contagi che si sta verificando in questi giorni infatti, i virologi temono che questa decisione sia prematura.

In effetti ancora non c’è nulla di ufficiale ma l’obbligo decade il 30 settembre e non ci sono istruzioni in merito, quindi questo lascia intuire che smetteremo di indossare la mascherina dal 1 ottobre.

In situazioni dove finora era la parola d’ordine, questo dispositivo non sarà più obbligatorio, i particolare ci riferiamo a bus, treni, metro e strutture sanitarie.

Sembra che il Ministro della salute, Roberto Speranza, non voglia rinnovare l’obbligo e da qui si è verificata una vera e propria scissione in merito a questo scottante argomento che divide l’opinione pubblica e ovviamente gli esperti.

Resta in bilico la questione relativa alle Ffp2 negli ospedali, ambulatori e Rsa: se dovessero aumentare i contagi, arriveranno dei provvedimenti studiati appositamente per questi contesti.

La posizione di Fabrizio Pregliasco

La questione inevitabilmente ha diviso i virologi, alcuni infatti credono che sia ancora troppo presto per togliere l’obbligo di questa protezione, mentre altri come Pregliasco sostengono che la situazione lo consenta.

“ho constatato per esperienza personale che sui mezzi di trasporto c’è difficoltà a far rispettare l’obbligo di mascherina. credo che la mascherina possa ormai diventare un ricordo”

ha dichiarato il noto virologo, nonché docente di Igiene all’Università Statale di Milano, tuttavia ha invitato a non prendere troppo sottogamba la situazione.

Molti esperti si aspettavano una risalita della curva dei contagi e in effetti le previsioni si sono rivelate veritiere ma con i dovuti accorgimenti si tratterà solo di una breve onda e non di un problema fuori controllo.

Della stessa idea è anche il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Università di Pisa, il quale ha evidenziato l’importanza di eliminare la mascherina per tornare alla normalità, senza però dimenticare che il Covid c’è ancora e ci sarà per sempre.