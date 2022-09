INPS, assegno in dono da 1300 euro: sbrigati hai tempo solo fino al 12 ottobre

Ecco che vi sveliamo come ottenere dall’INPS il bonus da €1300 per poter far fronte alle vostre spese familiari.

Quali sono i requisiti per ottenere questo bonus che vi aiuterà ad arrivare a fine mese.

Quanto costa il mantenimento dei figli

L’Italia è uno dei paesi d’Europa con il più basso tasso di natalità. Questo è dovuto sicuramente ai costi di mantenimento dei figli.

Coloro che mettono al mondo un figlio non sanno quanto effettivamente costerà il suo mantenimento. I pannolini hanno raggiunto dei costi esorbitanti assieme al latte artificiale.

E poi una volta cresciuti ci sono dei costi come quelli della scuola materna, dello sport, per l’acquisto di libri e naturalmente dei vestiti. Ogni genitore deve fornire ai propri figli tutto il necessario per la loro crescita, ma questo purtroppo non è sempre possibile.

Le famiglie più in difficoltà sono quelle che hanno più di un figlio a carico e che ogni mese devono fare i conti con spese spesso insostenibile in comparazione con lo stipendio medio italiano.

Specialmente nelle città più care del nord e nella maggior parte delle città del sud, dove c’è carenza di lavoro, le famiglie sono sempre più in difficoltà.

Ed è per questo che lo Stato ogni anno pensa a dei nuovi bonus per aiutare le famiglie italiane. Uno di questi bonus è quello da €1300.

Come ottenere il bonus 1300 euro dall’INPS

Per questo anno 2022 lo stato Italiano ha previsto un bonus da 1300 euro che siamo sicuri che farà molta gola alle famiglie italiane.

Il requisito fondamentale delle famiglie che possono richiederlo è quello di avere almeno un figlio a carico.

Nel caso in cui il figlio frequenti la scuola media, la famiglia otterrà €750. Per i figli che frequentano la scuola superiore, invece, lo Stato ha pensato a €800.

L’unica eccezione la fa il figlio che frequenta l’ultimo anno di scuola superiore e quindi in procinto di diplomarsi. Per quest’ultimo figlio il bonus previsto è quello di cui stiamo parlando, da ben 1300€.

Per richiederlo si ha tempo fino al 12 di ottobre, quindi affrettatevi perché la data di scadenza si sta avvicinando.

E voi cosa ne pensate di questo bonus? Avete la fortuna di poterlo ricevere?