“Il fratellino di William e Harry”, Camilla Parker l’ha nascosto a tutti: sudditi nel panico

Camilla Parker, dopo la morte della Regina Elisabetta, è salita al trono del Regno Unito insieme al principe Carlo, in qualità di regina consorte. Ma non tutti sanno che la donna ha un figlio segreto che ha nascosto a tutti. Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lui: scopriamo di più.

Camilla Parker è la Regina Consorte di Carlo III di Inghilterra, come ben sapete, per anni la sua vita privata ha alimentato tutti i gossip. Ancora oggi ci sono tantissime polemiche riguardo il suo passato, infatti, ora che è quasi tornato tutto alla normalità dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, gli occhi sono tutti puntati sulla moglie di Re Carlo.

Non tutti sanno, che prima della relazione con il suo attuale marito, Camilla, ha avuto un precedente marito. Dal loro amore sono nati dei figli che sono sempre stati lontani dai riflettori. Il fratellastro di William e Harry, rispettivamente duca di Cambridge e duca di Sussex, non lo conosce nessuno: scopriamo di chi si tratta.

Chi è il figlio segreto di Camilla Parker? Tutto quello che c’è da sapere

Prima di fidanzarsi con Re Carlo, Camilla Parker ha avuto due figli dal matrimonio con Andrew Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico. I due sono un uomo e una donna, sono sempre stati lontani dai riflettori e attenti a non farsi fotografare dai paparazzi.

Loro si chiamano Laura e Thomas, Camilla li ha sempre tenuti nascosti, soprattutto Thomas. Lui è un uomo molto riservato e si vocifera che sia sempre stato contrario alla relazione con Carlo. Entrambi hanno un’età simile a quella dei “fratellastri” William e Harry.

Di Thomas Henry Charles Parker Bowles sappiamo che è uno scrittore e un critico gastronomico. Ha scritto 7 libri di cucina e ha anche vinto il premio “Guild of Food Writers 2010″. Ora che sua madre Camilla è la regina consorte, i sudditi sono realmente preoccupati della presenza del suo primogenito, perché alcuni credono che potrebbe essere lui il futuro re al trono: scopriamo di più.

Thomas, il figlio di Camilla potrebbe diventare re? La verità

All’inizio della relazione con Camilla, Camilla era una delle donne più odiate del mondo, infatti, ci sono voluti quasi 20 anni per conquistare la stima e la fiducia dei sudditi inglesi e anche della suocera Elisabetta II.

Ora che è regina consorte, in molti si chiedono se suo figlio Thomas potrebbe avere un titolo ufficiale nella famiglia reale. Ma la risposta è no, perché non proviene dal matrimonio con Carlo, quindi non riceverà nessun titolo reale.