Ci sono dei danni “senza precedenti” ai gasdotti Nord Stream

I gasdotti Nord Stream, 1 e 2, hanno subito delle grosse perdite di gas a causa, dicono gli operatori delle rete, di danni “senza precedenti” a tre linee offshore. Un problema non di poco conto considerato che sono stati costruiti per portare il gas russo in Europa tramite la Germania e che, pure, sono nuovamente aumentati i prezzi del gas nella Borsa di Amsterdam a 191 euro al megawattora.

Secondo alcuni, come Politico e il quotidiano tedesco Tagesspiegel, le infrastrutture dei due gasdotti sono stati sabotati direttamente dalla Russia come ulteriore ripercussione per le sanzioni che sono state inflitte al Cremlino dopo l’invasione dell’Ucraina dai governi degli stati europei (e non solo). Un modo piuttosto concreto per mettere pressioni all’Unione europea.

Mentre l’Italia e gli italiani sono concentrati sul risultato delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, vinte da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia, i gasdotti Nord Stream 1 e 2, ovvero le infrastrutture costruite per trasportare il gas russo dalla Germania in Europa attraverso il mar Baltico, hanno subito danni “senza precedenti” a tre linee offshore, hanno detto gli operatori di rete.

Già nella notte tra domenica e lunedì ci sono state delle perdite di gas, che sono state identificate grazie ad alcuni cali di pressioni, che però non si capisce da cosa siano state causate (delle ipotesi in campo ne parleremo meglio dopo). A essere interessato per primo il gasdotto, già riempito di gas, Nord Stream 2, completato a settembre dello scorso anno, ma mai messo in funzione a causa delle tensioni tra la Russia e l’Unione europea, all’altezza dell’isola danese di Bornholm.

Le altre due perdite, invece, si sono verificate oggi nel gasdotto Nord Stream 1, che già era stato chiuso a fine agosto per problemi tecnici dalla società russa Gazprom (o per lo meno, questa era la motivazione ufficiale). Anche in questo caso, le perdite sono state riscontrate nel mar Baltico, ma a essere colpite sono state sia le acque della Danimarca, sia quelle della Svezia.

Al momento, secondo quanto affermano le autorità danesi e svedesi non ci sono conseguenze per la sicurezza o la salute dei residenti vicino alle isole, anche se da Copenaghen hanno messo in allerta le infrastrutture energetiche, innalzando anche il livello di vigilanza del settore dell’elettricità e del gas al livello arancione, il secondo più alto, e istituendo un divieto di navigazione in un raggio di 9 chilometri da dove si è verificata la prima perdita. Ma è anche Mosca, con il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha parlato di “una situazione senza precedenti che richiede un’indagine urgente“.

Ecco, la Russia. Secondo il quotidiano tedesco Tagesspiegel, i danni ai due gasdotti sono stati causati da attacchi mirati. Il governo federale della Germania, dicono ancora, non crede che le perdite di pressione in rapida successione siano frutto di una coincidenza. Stessa posizione anche di Politico, giornale statunitense, che ritiene Mosca la vera artefice del sabotaggio.

La linea sarebbe quella di usare le forniture di gas come strumento per fare pressioni sui governi occidentali, spingendoli ad ammorbidire le sanzioni dovute all’invasione dell’Ucraina, e quindi innalzare il costo del gas, che ultimamente erano sceso. A sostegno di questa teoria, Politico parla di una notizia diffusa la settimana scorsa dal governo russo di aver sventato un “attacco terroristico” ucraino al gasdotto TurkStream, che collega la Russia alla Turchia.

La Commissione europea, ha spiegato il portavoce Tim McPhie, “è stata informata di tre fughe di gas, due nel Nord Stream 1 e uno nel Nord Stream 2” e sta monitorando la situazione e sottolineando che “non c’è alcun impatto sulla sicurezza“: Sulla possibilità di un sabotaggio ai due condotti, il portavoce della Commissione ha affermato che “è prematuro speculare” sulle cause delle fughe di gas.