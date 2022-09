Catania: bimba di 5 anni scomparsa, l’appello del padre

Molto spesso i genitori si contendono i figli, la vicenda avvenuta a Catania in questi giorni parla proprio di questo argomento.

Una bambina di 5 anni di nome Giulia Lucia non ha fatto più rientro a casa del padre dopo aver trascorso la giornata con la madre.

La scomparsa di Giulia Lucia a Catania

I figli non dovrebbero mai essere contesi fra i genitori separati ma dovrebbero beneficiare dell’amore di entrambi, purtroppo invece diventano oggetto di ricatti e dispetti reciproci.

Ci troviamo nella frazione catanese di Vaccarizzo per raccontarvi l’ultima vicenda avvenuta in questo ambito.

La protagonista è una bambina di soli 5 anni di nome Giulia Lucia Pizzati, che dopo il weekend con la madre, non è tornata a casa dal padre, che subito ha fatto scattare l’allarme.

La piccola Giulia sembra scomparsa dal 25 settembre, quando la sera in cui sarebbe dovuta tornare dal padre, non è rientrata.

Sono ore di ansia e preoccupazione in merito alla scomparsa della bambina e l’uomo, che ha denunciato il fatto e ha scritto anche un post diventato virale su Facebook, non si dà pace.

Agli inquirenti ha raccontato che con la ex moglie avevano un accordo di affidamento con sentenza di separazione.

Ora l’uomo è molto preoccupato perché non solo non ha più notizie di Giulia ma il cellulare della donna risulta spento, quindi la madre è irreperibile.

Le indagini e la vicenda della separazione

I Carabinieri stanno indagando per capire se la donna abbia organizzato tutto oppure anche lei sia vittima della vicenda.

Ad ogni modo, il padre della bambina ha denunciato la scomparsa come sottrazione di minore.

L’elemento principale che insospettisce gli agenti è la tormentata separazione della coppia, infatti l’uomo ha riferito in merito a tale argomento, che hanno litigato con tutti i loro conoscenti.

Tuttavia, la donna non aveva mai minacciato di portare via la bambina, per questo rimane il forte dubbio che anche lei sia dispersa o peggio ancora, in pericolo.

L’uomo ha diffuso sui social una foto di Giulia, descrivendola in un dolce post come una bambina solare e affettuosa e chiedendo a chiunque abbia notizie di avvisare le forze dell’ordine.

Anche gli altri familiari di Giulia e tutti i conoscenti della famiglia Pizzati, hanno condiviso questo post e hanno diffuso le ultime immagini, per aiutare quanto più possibile nelle ricerche che si spera, conducano a un felice epilogo.

Se verrà accertato che la responsabile è la madre, ovviamente dovrà rispondere del reato di sottrazione di minore.