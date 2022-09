“Si sono picchiate”, colpo di scena al GF Vip: vicenda surreale | VIDEO

Al Gf Vip un concorrente ha confessato di aver visto una vippona picchiarsi con un’altra protagonista del reality. Ecco chi sono le due donne che sono venute alle mani.

È passata solo una settimana all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e già nella casa più spiata d’Italia si sono cominciati ad avere i primi problemi e delle rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il caso che sta facendo parlare tutti quanti è senza alcun dubbio quello nato tra il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dove la donna ha accusato l’uomo di essersi invaghito di lei e essersi rimangiato tutto per difendere la sua immagine.

Gf Vip: le due donne che sono arrivate alle mani

I due dopo un’accesa discussione hanno fatto pace ma questo non è bastato per placare gli animi dei telespettatori che sul web non vedono di buon occhio Elenoire anche per via dei commenti non del tutto carini nei confronti di Ginevra Lamborghini.

Ma i telespettatori si sono anche appassionati a due concorrenti in particolare che sembrano essere ogni giorno sempre più vicini e la cosa sorprendente è che non si tratta di due dei concorrenti più giovani.

Con il nome Belprati, su Twitter molti utenti hanno visto degli atteggiamenti particolari e dei flirt da parte di Pamela Prati e Marco Bellavia e sono tanti quelli che sperano che tra i due possa nascere qualcosa.

La donna, infatti, dopo l’ingresso di Bellavia sembra essere rinata, nei primi giorni era silenziosa e taciturna e dormiva anche da sola in una zona all’interno della casa, mentre ora sembra essere più partecipe e ama scherzare con il suo nuovo inquilino.

L’ex modello e attore, noto per aver condotto per molti anni il contenitore televisivo per ragazzi Bim Bum Bam, ha chiesto alla Prati se fosse fidanzata dichiarando poi di trovarla bellissima.

La rivelazione di Giovanni Ciacci

Ma oltre Bellavia, il 22 settembre ad entrare nella casa c’è stato anche Giovanni Ciacci, che con Pamela Prati in precedenza non aveva avuto un bel rapporto perché l’ha sempre accusata di essersi inventata tutto quanto sul caso Mark Caltagirone e di aver architettato il tutto per far parlare di sé.

Una volta entrato nella casa Ciacci ha avuto un’accoglienza molto fredda da parte della Prati ma con il passare dei giorni i due hanno cercato di conoscersi e lo stesso Ciacci ha ammesso di non riconoscerla per via del suo essere quieta e confortante.

Mentre sia la Prati che Ciacci stavano consolando Elenoire in crisi per via della questione con Salatino, l’uomo dalla barba blu ha confessato alla showgirl di vederla molto tranquilla e la stessa ha confermato che durante i suoi spettacoli e programmi molte ballerine andavano nel suo camerino per raccontarle i loro problemi e avere dei consigli da lei.

In che senso Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate in passato ? #GFVIP PIC.TWITTER.COM/KGYXP0U5OM — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 26, 2022

In seguito, durante un discorso intrapreso con Sara Mancuso, Ciacci ha ammesso di essere sorpreso di vedere Pamela Prati sotto una veste completamente diversa da come se l’era immaginata rivelando di averla vista picchiarsi con un’altra protagonista del reality.

L’uomo ha confidato, durante un momento di relax, alla sua coinquilina di aver lavorato con Valeria Marini, che ha partecipato al Gf Vip per ben tre edizioni, e che durante quel periodo la showgirl lavorava con la Prati ed un giorno le due sono arrivate a picchiarsi.

Valeria Marini e Pamela Prati, hanno sempre ammesso di aver avuto delle rivalità in precedenza ma le due si sono mostrate molto amiche e complici durante la prima edizione del GF Vip a tal punto che la stessa Marini cercava di convincere la Prati a non ritirarsi dal gioco e a non fare comportamenti che avrebbero potuto comportare la sua squalifica come poi invece è avvenuto.