Russia, sparatoria in una scuola a Izhevskn: 13 morti

Russia, questa mattina si è verificata una sparatoria in una scuola della città di Izhevskn. Durante l’attacco, messo a punto da un uomo solo, sono rimasi uccisi 13 presenti e altri 21 sono rimasti feriti.

Una tragedia che ha toccato profondamente la Russia e che ha sconvolto il mondo intero. Un uomo, con un passamontagna calato sulla faccia, ha fatto irruzione in una scuola armato ad ha aperto il fuoco contro chiunque si trovasse sul suo cammino. Il malvivente è rimasto ucciso e le forze dell’ordine sono riuscite a risalire alla sua identità.

Russia, sparatoria in una scuola di Izhevskn

Questa mattina in Russia si è verificata una sparatoria all’interno di una scuola di Izhevskn, capitale della Repubblica dell‘Udmutria. Nell’attacco sono morti 13 presenti e 21 sono rimasti feriti mentre il malvivente si è tolto la vita ed è stato trovato morto dalle forze dell’ordine.

Non è chiaro quale sia stata la scintilla che ha scatenato la furia violenta di questo ragazzo, ma ciò che è accaduto ha davvero scosso i bambini ma anche gli insegnanti e gli inservienti presenti all’interno della struttura scolastica. Mentre stavano svolgendo le consuete lezioni mattutine un uomo ha fatto il suo ingresso nella scuola armato e ha sparato all’impazzata a chiunque si trovava davanti al suo cammino.

Nella sparatoria sono rimaste uccise tredici persone di cui ben 7 bambini e ventuno sono invece i feriti di cui 14 sono minori. Un attacco spaventoso ripreso in diretta dai presenti e i video hanno mostrato momenti di grande tensione e molti insegnanti impegnati a proteggere gli alunni.

Le indagini della polizia

La sparatoria avvenuta in Russia ha lasciato dietro di se morte e dolore. Gli investigatori dopo aver fatto irruzione nella scuola di Izhevskn hanno trovato il responsabile dell’attacco morto suicida. Ma sono comunque risaliti in modo rapido all’identità del giovane attentatore anche perché si trattava di un ex studente dell’istituto.

L’attentatore si chiamava Artem Kazantsev, originario della città di Izhevskn si è diplomato proprio alla scuola dove ha sparato all’impazzata e lo ha comunicato, via Telegram, il Comitato investigativo della Federazione Russa. L’agenzia Tass ha dichiarato che, secondo fonti presenti il giovane classe 88′, il malvivente potrebbe appartenere a gruppi neo nazisti dato un disegno sulla maglia che richiamerebbe appunto l’ideologia sopra citata.

Gli investigatori, però, hanno affermato che è presto per dare una collocazione all’attentatore in merito a gruppi di appartenenza o altro e che per arrivare a tali conclusioni sarà necessario approfondire e scavare nella vita dell’uomo. Verranno sentite e interrogate persone vicino a lui ma analizzeranno anche l’ambiente lavorativo e tutto ciò che ruotava attorno alla sua vita.

Vladimir Putin ha espresso dolore e vicinanza verso le famiglie colpite da questi tremendi lutti ed ha precisato inoltre che la sparatoria di questa mattina in Russia è un atto terroristico disumano. Anche le altre cariche pubbliche russe si sono prodigate nel mostrarsi vicine alle famiglie colpite.