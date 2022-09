Giorgia Meloni, la sua vittoria più grande è la famiglia: ecco chi è il compagno

By

Il responso delle elezioni ormai c’è: a trionfare è Giorgia Meloni. Il suo primo ringraziamento è andato alla sua famiglia e, soprattutto, al suo compagno Andrea Giambruno. Ma chi è davvero? Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è il compagno di Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni ha vinto, è ufficiale. Ed il suo primo ringraziamento a chi è andato? Ovviamente alla sua famiglia, che è “dietro” al suo successo, ma anche “accanto” a lei in questo percorso.

Ma a chi ci riferiamo esattamente? Alla sorella della Meloni, alla madre, alla figlia, ma anche al suo compagno di vita, Andrea Giambruno, al suo fianco da circa 7 anni. Non sono sposati, ma vivono insieme da anni ormai ed hanno una figlia, Ginevra, che li unisce ancora di più.

Il loro amore riesce a sopravvivere al tempo, ai problemi quotidiani, ma anche alle divergenze politiche, che hanno portato la Meloni a definire più volte il suo compagno di vita il “nemico in casa”. Giambruno, infatti, è di sinistra, come ha affermato la stessa Giorgia Meloni in una puntata de Il Testimone condotto da Pif.

Questo fa sì che i due la vedano diversamente su molte cose, ma poco importa perché la loro differenza di vedute, a quanto pare, non basta per separarli. Del resto, la si può pensare diversamente su tutto, ma è la voglia di riuscire comunque a trovare un punto di incontro, di comprendersi e di non giudicarsi che fa andare avanti una coppia.

Detto ciò, chi è davvero Andrea Giambruno? Ecco cosa sappiamo di lui.

Cosa sappiamo di Andrea Giambruno

Classe ’81, milanese di nascita, Andrea Giambruno è un giornalista televisivo ed un autore di programmi tv. Diplomato al liceo scientifico di Monza e laureato in Filosofia presso l’università Cattolica di Milano, Giambruno ha fatto irruzione nel piccolo schermo nel 2009. Da lì, la sua carriera non si è mai arrestata e così ha partecipato negli anni a programmi come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5, Stasera Italia, Studio Aperto.

Una persona incline ad avere un’immagine pubblica definita, partecipando a così tanti programmi tv, non ha problemi a mostrarsi anche sui social, potrà pensare qualcuno. Eppure non è così e, come accade a tantissimi suoi colleghi, anche lui non è solito pubblicare quasi nulla online.

Tantissime persone comunque ricordano un episodio molto particolare, che riguarda Giambruno e la Meloni. Circa un anno e mezzo fa, in un intervento radiofonico il professore dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, aveva usato termini davvero poco carini per definire la leader di Fratelli d’Italia.

Poco tempo dopo poi, durante la rassegna stampa di TgCom24, Giambruno intervenne dicendo: “Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. (…) Non mi permetto di commentare le parole del professore. (…) Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.