Sono otto i partiti che si contendono la posta in palio dei 600 posti disponibili tra Camera e Senato, più alcuni che sono riusciti a ottenere la vittoria nei collegi uninominali. Ad avere la maggioranza assoluta, sarà sicuramente il centrodestra con 115 senatori e 235 deputati, la maggior parte in quota Fratelli d’Italia.

I parlamentari eletti dal centrodestra, però, non basteranno per avere la maggioranza dei due terzi che serve per approvare le riforme costituzionali senza passare per i referendum. Quanto alla differenza con i partiti di opposizione: al Pd va lo stesso numero di deputati della Lega (nonostante un dieci percento in più dei voti degli elettori), mentre sono di più i senatori in quota dem rispetto a quelli del Carroccio.

Come sarà il prossimo Parlamento, i numeri dei partiti alla Camera e al Senato

Con la vittoria netta, il 44% dei votanti, il centrodestra si è aggiudicato 235 deputati e 115 senatori su un totale, rispettivamente, di 400 membri della Camera e 200 del Senato: in pratica la maggioranza dei seggi, ma non quella utile per poter approvare riforme della Costituzione senza passare per il vaglio del referendum (che comunque deve essere richiesto), per cui serve la maggioranza dei due terzi e quindi 267 deputati e 134 senatori.

Dei 235 deputati, 118 arrivano dalle file del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, mentre 65 sono in quota Lega, lo schieramento di Matteo Salvini, 45 sono di Forza Italia di Silvio Berlusconi e sette di Noi Moderati (che pur non avendo superato la soglia di sbarramento ha comunque eletto dei suoi rappresentanti grazie alle vittorie in altrettanti collegi uninominali).

Per quanto riguarda il Senato, FdI ha eletto 66 senatori, il Carroccio 29, 18 sono del gruppo forzista del Cavaliere e solo due del quarto partito della coalizione, sempre per il motivo spiegato poco sopra.

Il centrosinistra, invece, avrà a disposizione 79 deputati, 65 in quota Partito democratico di Enrico Letta (gli stessi della Lega anche se hanno ottenuto percentuali diverse), 12 dell’alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana, due di +Europa e uno di Impegno Civico, questi ultimi tre sono stati eletti nei collegi uninominali. A Palazzo Madama ci saranno 37 senatori del Pd e quattro del gruppo di Angelo Bonelli, Eleonora Evi e Nicola Fratoianni, per un totale, quindi, di 41.

Per quanto riguarda il MoVimento 5 stelle di Giuseppe Conte, avranno 51 deputati e 18 senatori, mentre il terzo polo di Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi sono riusciti a portare a casa 21 seggi a Montecitorio e 9 a Palazzo Madama. La Südtiroler Volkspartei, ovvero il Partito popolare sudtirolese avrà, in conclusione, tre deputati e due senatori.