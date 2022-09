Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma quale nozze: l’annuncio che nessuno voleva sentire

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. I loro fan li amano alla follia e li seguono continuamente. Nelle scorse ore, i due hanno annunciato una terribile notizia che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone: scopriamo cosa è accaduto.

Sono stati giorni di grande tensione per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Brutte notizie per i fan della coppia, i due, proprio prima del loro matrimonio sono stati costretti a separarsi per diverso tempo. I loro seguaci sono veramente preoccupati per ciò che sta accadendo tra i due. La domanda che tutti ora si fanno, è se i due abbiano ancora intenzione di sposarsi.

Secondo alcuni, l’ultimo gesto di lui, avrebbe messo in dubbio la loro storia d’amore. L’annuncio è stato davvero terribile e sconcertante. Paolo e Clizia hanno deciso di diversi proprio nel giorno più importante: scopriamo cosa è accaduto.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: è crisi?

In questi giorni gli occhi sono tutti puntati su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ma cosa è accaduto? A far preoccupare i fan è stata senza dubbio l’assenza dai social della donna.

Dopo qualche tempo, è finalmente tornata e ha rivelato di essersi presa una pausa per dedicare il suo tempo alla famiglia. Non capita spesso, dato che ogni giorno siamo abituati a vederla sul suo seguito profilo IG, dove mostra la sua quotidianità con il suo compagno e loro figlio Gabriele.

Come in ogni famiglia, anche loro affrontano problemi ed ansie, proprio per questo, hanno deciso di dire addio per un po’ di tempo al mondo social. I fan si sono preoccupati, ma a quanto pare non c’è nessuna aria di crisi. Anche se nelle scorse ore, Clizia ha annunciato una notizia davvero sconcertante: scopriamo di più.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia divisi prima del matrimonio

Tra pochi giorni sarà il compleanno dell’ex moglie di Francesco Sarcina, precisamente il 10 ottobre. Un giorno davvero importante, infatti, Clizia sta organizzando una serata incredibile, senza tralasciare nessun dettaglio.

Anche se, con grande dispiacere sarà costretta a trascorrere il giorno del suo compleanno senza il suo amato Paolo. Come ha annunciato la donna, lui non sarà presente in questa importante occasione, a causa di motivi lavorativi.

Ma Clizia ha tranquillizzato i fan, dicendo che la festa avverrà al ritorno di Ciavarro. Il 10 ottobre non ci sarà, ma sicuramente Paolo si farà perdonare con una delle sue magnifiche sorprese. Inoltre, tra poco i due si sposeranno e i fan non aspettano altro.