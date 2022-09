Atterraggio d’emergenza a Bari: aereo colpito da un fulmine

By

Un altro atterraggio d’emergenza dopo quello avvenuto a Bolzano. Stavolta siamo a Bari e la causa è stata un fulmine.

Protagonista della vicenda è stato un volo partito da Milano e diretto a Napoli.

Atterraggio d’emergenza a Bari

Paura a bordo di un volo EasyJet partito da Milano e diretto a Napoli, il quale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Bari dopo essere stato colpito da un fulmine.

Molto spesso sentiamo parlare di episodi simili e non è così raro che la causa sia un fulmine, soprattutto in questo periodo in cui il maltempo imperversa nelle nostre regioni e le condizioni meteo cambiano velocemente.

Per scongiurare eventuali rischi, il pilota ha deciso di dirottare il velivolo nella città di Bari e questi sono stati davvero attimi di panico.

A bordo infatti, egli trasportava 90 passeggeri, i quali non hanno raggiunto l’aeroporto di Napoli Capodichino come previsto.

Secondo quanto emerso infatti, in seguito al fulmine e in accordo con la torre di controllo, il pilota del mezzo ha deciso di tentare un atterraggio di emergenza a Bari e questa si è verificata la scelta più giusta.

In effetti, gli accertamenti effettuati sul velivolo una volta atterrato, hanno dimostrato che il colpo ricevuto ha compromesso il corretto funzionamento dello stesso e quindi andare avanti sarebbe stato molto rischioso.

Così facendo invece, non ci sono stati feriti e l’aereo è atterrato all’aeroporto Karol Wojtyla in sicurezza, portando in salvo i passeggeri.

Impressionanti le immagini che circolano in queste ore sul web, riguardanti l’episodio avvenuto nella giornata di oggi, che ha lasciato tuti sconvolti.

In queste si vede distintamente la coda del velivolo completamente annerita dall’impatto con la saetta, questo di certo è stato avvertito a bordo e così il pilota si è adoperato per mettere tutti in sicurezza.

Il bilancio è stato il migliore possibile: nessuno è rimasto ferito e nessun altro velivolo è stato coinvolto. In effetti, possiamo dire che sebbene sia stato un atterraggio di emergenza, è stato fatto a regola d’arte.

Il precedente

Solo poche ore fa era avvenuto un fatto analogo a Bolzano ma in questo caso non sono state le condizioni meteo a determinare il bizzarro atterraggio nel parcheggio di un centro commerciale.

Ci sono stati alcuni feriti e diverse auto danneggiate ma la manovra è stata necessaria perché il motore, in avaria, si sarebbe spento improvvisamente.

Anche qui ci sono stati momenti di panico e terrore, sebbene non ci fosse lo stesso ingente numero di passeggeri ma solamente due, ossia il pilota e un altro uomo.