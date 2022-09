Spaghetti all’aglione, perfino più buoni dell’aglio e olio: impossibile resistere

Gli spaghetti all’aglione rappresentano uno dei piatti della più antica tra le tradizioni toscane, la cui unicità è rappresentata dal tipo di aglio utilizzato.

Si tratta di un primo piatto facilissimo da realizzare, rapido, autentico e appetitoso, ne sarete entusiasti!

Spaghetti all’aglione

L’aglio chianino rappresenta un aglio di livello superiore alla norma, caratterizzato però da un gusto molto più tenue e delicato rispetto alle altre varietà di aglio.

Per la ricetta degli spaghetti all’aglione può essere utilizzato anche l’aglio normale. Per quanto riguarda la pasta, il formato ideale sono i pici toscani, preferibilmente di produzione propria, tuttavia possono essere utilizzati anche i normali spaghetti.

Vediamo allora cosa ci occorre per la preparazione di questo piatto tipico e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti per gli spaghetti all’aglione

Spaghetti ( o Pici) 360 g

6 spicchi di aglio

1 Peperoncino fresco

700 grammi di Pomodori ramati

5 cucchiai di Olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di Aceto di vino bianco

Sale fino q.b.

Preparazione

Come primo passo per la preparazione degli spaghetti all’aglione, iniziamo con lo sbollentare i pomodori in acqua bollente per circa un minuto.

Nel caso in cui i pomodori risultassero molto maturi, può anche essere evitato questo passaggio. A questo punto, bisogna prima eliminare la buccia e i semi e successivamente dividerli in cubetti molto piccoli.

Ora si dovrà prendere anche l’aglio e pestarlo con un attrezzo adatto, in mancanza di un mortaio, si può tagliare l’aglio e successivamente schiacciarlo utilizzando la lama spessa di un coltello.

Per la preparazione degli ingredienti, occorre predisporre una padella e scaldare l’olio extravergine d’oliva, dopodiché fate rosolare l’aglio spremuto e il peperoncino, anche questo privo di semi e sminuzzato finemente.

Si fa soffriggere il tutto a fuoco bassissimo in modo che l’aglio non si scurisca ulteriormente, dovremo limitarci a farlo semplice discioglierlo.

Si mantiene il calore al minimo per almeno 10 minuti, a questo punto si vedrà come l’aglio sia diventato leggermente cremoso. Quindi di seguito, si aggiungono i pomodori tagliati a cubetti.

Nella stessa padella, si dovrà versare il cucchiaio di aceto di vino bianco e salare. Lasciate che cuocia tutto a fuoco lento, almeno fino a quando i pomodori non si saranno trasformati in una salsa cremosa.

Ci vorranno circa venti minuti. Nel frattempo, mettere sul fuoco una pentola d’acqua salata e la portate a ebollizione prima di versare al suo interno la pasta.

Se notate che il sugo è diventato troppo asciutto, aggiungete qualche mestolo di acqua di cottura della pasta per renderlo più cremoso. Al termine del tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate gli spaghetti al dente e versateli nella padella.

Lasciate insaporire per un altro paio di minuti a fuoco vivo con la salsa all’aglione. Gli spaghetti all’aglione sono pronti per essere impiattati ed serviti ben caldi.