“Se n’è andato con un’altra”, Raoul Bova: dopo anni sbuca fuori la verità

Dopo tanti anni è stato rivelato il motivo per cui Raoul Bova ha lasciato la sua storica compagna. Ecco le parole della donna.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati di sempre grazie alle sue numerosi interpretazioni sia sul grande che sul piccolo schermo che l’hanno reso uno degli uomini più desiderati di sempre.

Nonostante abbia festeggiato da poco i suoi 51 anni, Raoul rimane uno degli attori più affascinanti del panorama italiano e la sua fama la si deve per via dei ruoli che ha ricoperto in molti lavori da lui svolti.

Raoul Bova e la verità sulla separazione

Prima di diventare attore, Raoul Bova è stato uno sportivo praticando lo sport in modo agonistico avendo anche vinto a soli 16 anni un premio come miglior nuotatore italiano nei 100 metri dorso.

L’uomo però ha deciso di lasciare la sua carriera da nuotatore per seguire il suo sogno di esordire nel cinema e dopo aver preso parte ad alcune pellicole nel 1993 fa innamorare tutti quanti per via del suo ruolo di Marco nella pellicola di Carlo Vanzina, Piccolo Grande Amore.

Dopo il successo di questo film, diventa uno degli attori più tappezzati nelle camerette delle adolescenti e afferma il suo talento grazie alla pellicola Palermo Milano – Solo andata seguita poi da altri film che decretano la sua scalata verso la fama.

Durante la sua carriera ha anche deciso di intraprendere un percorso di studi iscrivendosi all’università ed è proprio qui che ha conosciuto sua moglie Chiara Giordano con cui nel 2000 è giunto a nozze.

“L’ho conquistato Ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”

Con queste parole, Chiara Giordano, ha raccontato in una passata intervista di come lei e Raoul hanno deciso di sposarsi e dal loro matrimonio sono nati anche due figli Alessandro Leon e Francesco.

Le parole di Chiara Giordano

Però, i due nel 2013 si sono separati per una motivazione molto particolare e dopo il divorzio, la Giordano ha deciso di dedicarsi alle sue passioni. Conseguita la laurea in veterinaria, la donna ha cominciato a presentare un programma intitolato Dottoressa Giordy.

Inoltre, ha cominciato a dedicarsi ad una sua passione, la danza ed è grazie alla vicinanza a questa disciplina che ha conosciuto il suo nuovo compagno Andrea Evangelista di 15 anni più giovane di lei.

Chiara è anche stata una dei concorrenti della prima e unica edizione di Amici Celebrities dove ha concorso nella categoria danza ma è stata eliminata alla prima puntata del programma.

La Giordano e Raoul Bova si sono lasciati per via di Rocio Munoz Morales. L’attrice spagnola e Bova si sono conosciuti nel 2012 sul set del film Immaturi – Il Viaggio e da quel momento si sono innamorati l’un dell’altro, fino a impegnarsi e a mettere al mondo due figlie.

“Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie. Ero una mamma, una moglie […] Ho sofferto tanto. Ma grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta”

Con queste parole, Chiara Giordano ha voluto commentare il periodo in cui Raoul Bova l’ha tradita con Rocio e delle emozioni che ha vissuto in quel momento ma grazie all’apporto di uno specialista, la veterinaria è riuscita ad andare avanti e a riprendersi in mano la sua vita.

Così, adesso Raoul e Chiara vivono due vite diverse e l’unica cosa che gli unisce è l’amore per i loro due figli avuti assieme dal loro matrimonio, che nonostante non sia finito nei migliori dei modi, non può essere cancellato dalle loro menti dato che hanno vissuto anche momenti stupendi assieme.