“Michelle non lo faceva mai”, Eros Ramazzotti a ruota libera: dopo anni la verità

Eros Ramazzotti ha rivelato un particolare della sua storia con Michelle Hunziker- Ecco le parole del cantautore.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati in Italia che ha avuto un enorme successo anche all’estero dove è molto famoso ed è uno dei pochi cantanti del nostro Paese che può vantare una fama internazionale.

Prima di diventare musicista, Ramazzotti ha intrapreso il lavoro di operaio per poi dedicarsi alla musica grazie alla collaborazione di alcuni amici del quartiere dove è cresciuto così dopo le scuole medie decide di iscriversi al Conservatorio.

Eros Ramazzotti e la rivelazione sul rapporto con Michelle

La sua vita viene sconvolta a seguito della morte di un suo amico, chiamato Ivano, per via di uso di sostanze stupefacenti che gli ha causato un incidente che gli ha tolto la vita e da quel momento dopo essersi isolato dalle relazioni con gli altri, trascorrendo parte del tempo con solo il suo cane Billy, Eros decide di dedicarsi alla musica per non rischiare di fare la stessa fine del suo amico.

Così dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro e a Un disco per l’estate partecipa al Festival di Sanremo dove trionfa nel 1984 nella categoria Nuove Proposte con il brano Terra Promessa.

La canzone torna in auge nei primi anni del 2000 quando viene fatta reincidere dai protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, dando nuovamente successo al brano dopo oltre 15 anni dalla sua pubblicazione facendola conoscere anche alle nuove generazioni.

Nel 1985 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo dove si classifica terzo con la canzone Una storia importante per poi l’anno successivo vincere la kermesse con il brano Adesso tu.

Le sue canzoni diventano subito hit e riesce a introdursi nel panorama internazionale grazie anche alla collaborazione con la cantante Patty Kensit nel brano La luce nuova delle stelle per poi proseguire durante la sua carriera a duettare con altri nomi importanti della musica internazionale.

Dal punto di vista sentimentale, nel 1995 conoscere e si fidanza con la sua prima moglie Michelle Hunziker e nel 1996 la coppia mette al mondo la loro prima e unica figlia assieme, Aurora Sophie che presto diventerà mamma.

Eros e Michelle si sposano nel 1998 ma nel 2002 il loro matrimonio si interrompe lasciando il pubblico senza parole. Dopo la storia assieme i due prendono strade diverse e mentre Michelle si sposa qualche anno dopo con Tomaso Trussardi per poi separarsi a gennaio 2022, Eros si lega a Marica Pellegrinelli, separandosi da lei nel 2019.

La risposta inaspettata

Nonostante la separazione, Michelle ed Eros sono sempre rimasti in ottimi rapporti e negli ultimi tempi si sono fatti vedere spesso assieme. Infatti il cantante ha preso parte al one woman show della Hunziker su Canale 5 mentre la presentatrice, assieme a sua figlia Aurora è apparsa in un video musicale del cantante.

Però in molti non riescono a dimenticare la frase che Ramazzotti ha detto all’interno del programma di Pio e Amedeo, Felicissima Sera nell’aprile del 2021.

Il cantautore ospite dell’ultima puntata dello show dei due comici pugliesi ha risposto ad una domanda posta dal duo, che gli hanno chiesto come faceva a vivere con Michelle Hunziker che rideva sempre.

Eros, ha subito dichiarato qualcosa che voleva essere una battuta ma è suonata come una frecciatina che potrebbe aver rivelato il motivo della loro separazione.

“A letto con me non rideva”

Dopo la sua risposta, i due comici e il pubblico si è ammutolito e sono tanti i fan del cantante che si sono chiesti cosa volesse significare questa frase ossia se ci fossero dei problemi di coppia e quindi la Hunziker non era felice o se il cantautore le dava tanto di quel piacere al punto che la donna non aveva tempo per sorridere.