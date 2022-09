Maltempo Canada, il passaggio di Fiona: conta dei danni

Maltempo in Canada, il paese è stato travolto da una tempesta con una potenza mai vista. Il passaggio dell’uragano Fiona ha messo in ginocchio diverse zone e dopo la notte ora si fa la conta dei danni.

Il passaggio del tifone Fiona era stato annunciato ma non è stato possibile evitare la devastazione che ha creato il suo passaggio e impatto al suolo. Il Canada ha vissuto una delle tempeste più violente mai viste. Ora che la nottata è passata i fanno i conti con danni inestimabili e le autorità locali chiedono supporto.

Maltempo Canada, il passaggio di Fiona

Il maltempo che ha investito nelle scorse ore il Canada è una delle tempeste più violente che si siano mai viste. Il tifone Fiona ha prima devastato lo stato di Porto Rico e poi dopo essere stato addirittura declassato a tempesta si è diretto verso la zona est del Canada.

Nonostante i meterologi abbiano declassato l’evento atmosferico, i venti, hanno toccato terra comunque a 137 km orari. Non sono stati soltanto i venti a causare disagi e danni ma anche innondazioni e mareggiate hanno devastato ogni cosa che si sono trovati davanti.

Una tempesta, Fiona, che ha dimostrato chiaramente i cambiamenti climatici e ha lasciato, secondo fonti autorevoli della Nova Scotia Power, ben 500.000 persone senza corrente. Dopo la nottata i venti hanno diminuito la potenza e lasciati dietro di sé distruzione totale.

La conta dei danni

Il maltempo in Canada ha devastato diverse regioni ma in particolar modo Quebec meridionale e Canada orientale. L’acqua e i venti hanno scoperchiato tetti e sradicato intere abitazioni.

Sono state travolte dalla tempesta e scagliate dai venti in mare due donne e una risulta attualmente dispersa. Hanno perso tutto tantissime famiglie ed è stata dichiarato lo stato di emergenza in meta della nazione.

Nella città di Sidney in Nuova Scozia è stato creato un campo di emergenza, allestito dalla Croce Rossa locale per far fronte al gran numero di sfollati a causa del maltempo in Canada.

Le autorità canadesi in collaborazione con i meteorologi hanno avvisato che nelle prossime ore la tempesta riprenderà potenza e quindi è richiesta la massima allerta.

Nel frattempo gli esperti di meteorologia hanno avvisato la comunità scientifica che i fenomeni che si stanno sviluppando a livello internazionale, hanno portato a studi approfonditi per via della potenza scaturita. Basti pensare al tifone Nanmadol che ha devastato il Giappone e costretto ben 9.000.000 di persone ad evacuare.

Ma non solo perché hanno le innondazioni avvenute in Pakistan hanno un carattere nuovo ed un’evoluzione che è determinata dal cambiamento climatico di cui siamo responsabili. In casa nostra abbiamo il chiaro esempio della tragedia avvenuta nelle Marche. Esiti del cambiamento climatico che stanno arrecando danni e causando morti e feriti in tutto il mondo.