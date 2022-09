Maltempo, allerta in Italia: ecco le regioni più a rischio

Il maltempo sferza l’Italia e si sono già registrati disagi e precipitazioni fuori dal comune in diverse regioni. La protezione civile ha diramato diverse tipologie di allerta per la giornata odierna ma soprattutto per la giornata di domani.

Il nostro paese non ha tregua e il maltempo si è ripresentato in maniera preoccupante e soltanto una settimana più tardi dell’alluvione nelle Marche. La protezione civile ha emanato diversi tipi di allerta riguardo alle regioni centro meridionali dove la perturbazione avrà carattere più preoccupante.

Maltempo in Italia che non accenna a scemare

Una nuova ondata di maltempo ha sorpreso l’Italia e più precisamente le zone centro meridionali. Una regione ampiamente colpita è sicura la Campania dove la protezione civile ha diramato l’allerta arancione anche per le prossime 24 ore. Per tutta la giornata di lunedì 26 si dovrà prestare la massima attenzione.

Nel napoletano si sono verificati allagamenti e disagi così come sulla costa e sulle isole. La costiera amalfitana è stata colpita da piogge consistenti e sopra alla media. A Casoria un’auto è rimasta intrappolata in un sotto passaggio durante la piena. Ma non è stata l’unica ad aver avuto necessità dell’intervento dei soccorsi. Situazione critica come ha affermato lo stesso sindaco poco fa e che ha necessitato di una proroga dell’allerta arancione.

Non è la sola regione che ha subito disagi a causa del maltempo. Anche la Toscana ha ospitato mareggiate importanti e una quantità enorme di acqua è caduta nella provincia di Grosseto e Siena. Nel senese si ono verificati numerosi disagi ma anche ad Empoli è stata vigilata a vista la piena del fiume Elsa.

Anche nel Lazio si sono verificate mareggiate inconsuete e l’enorme quantità di pioggia che sferza la regione da questa mattina ha creato disagi al traffico e preoccupazione tra la popolazione.

Le piogge hanno raggiunto anche le regioni più meridionali e la previsione per domani ha fatto scattare una nuova allerta generale.

Le regioni più a rischio

Il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni a rischio ha emesso un ulteriore allerta per il forte vento da burrasca già da questo pomeriggio ma che è stato ampliato e integrato anche per la giornata di domani.

Le regioni più a rischio secondo gli esperti sono in primis la Basilicata dove l’allerta emanata è rossa. Questo calcolando i fenomeni in atto e quelli che sono previsti nelle prossime ore.

Allerta arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania. Allerta gialla Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna. La quantità di pioggia attesa è di gran lunga superiore alla norma e questo spaventa molto dopo la tragica inondazione della scorsa settimana.