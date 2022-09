Frittelle di zucchine, pochi minuti e ingredienti per prepararle: da leccarsi i baffi

Le frittelle di zucchine sono una ricetta facile e veloce, in soli 30 minuti porterete a tavola un secondo gustoso e sfizioso a cui nessuno saprà dire di no!

Un secondo da leccarsi i baffi, un modo semplicissimo per far piacere questo ortaggio a nostri bambini.

Come secondo, come antipasto o come finger food, le frittelle di zucchine riescono a catturare il palato per la loro croccantezza esterna che racchiude un cuore morbido che piace tanto ai bambini.

Proprio loro che non riescono a stare a lungo a tavola ne saranno conquistati, si perché le frittelle di zucchine sono uno delizioso secondo piatto vegetariano buono e goloso.

Una ricetta perfetta da portare con voi per un pic-nic e una gita, perché perfette sia calde che fredde.

Vediamo di cosa dotarci per la preparazione di questa ricetta e come procedere passo passo alla loro realizzazione.