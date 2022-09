Figuraccia al GF Vip, la regia lascia il microfono acceso: si è sentito tutto | VIDEO

By

GF Vip 7, che grande figuraccia in diretta televisiva! La regia lascia il microfono acceso e si sente tutto. Un video mostra che cosa è accaduto davanti a tutta Italia.

Che strafalcione direttamente da dietro le quinte del Grande Fratello Vip 7. La regia dimentica di chiudere il microfono e si sente ogni cosa in casa. Le telecamere hanno ripreso tutto. Ecco cosa è andato in onda.

Figuraccia al GF Vip

L’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini ha dato il via alla stagione del trash. Il conduttore più amato di Mediaset nonché direttore di Chi, che è quindi sempre super aggiornato su gossip e pettegolezzi, ha accolto nella casa di Cinecittà il nuovo cast che si preannuncia già scoppiettante e pronto a riservare incredibili colpi di scena.

Sono passate solo poche ore da quando una parte di gieffini è entrata ufficialmente a far parte del noto reality Mediaset eppure, anche se sono ancora in pochi, stanno già regalando dei momenti stellari, come direbbe la veterana del programma, Valeria Marini.

I concorrenti non sono però gli unici a far rimanere a bocca aperta i telespettatori. Avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? La regia ha lasciato i microfoni accesi e si è sentito tutto, le telecamere hanno mandato in onda ogni cosa. Ecco il video che sta spopolando sui social e che ha fatto rimanere tutti di stucco.

La regia dimentica il microfono acceso: le telecamere registrano tutto

Figuraccia clamorosa al Grande Fratello Vip 7: la regia dimentica di spegnere il microfono e si sente ogni cosa. Avete visto che cosa è successo nelle ultime ore? Un video è iniziato a circolare sui social, è diventato virale e mostra ogni cosa. Ma vediamo più nel dettaglio quello che è accaduto.

Come sappiamo, Alfonso Signorini è ritornato al timone del GF Vip lunedì 19 settembre e per oltre tre mesi terrà compagnia ai telespettatori italiani con il noto reality Mediaset che, almeno per il momento, verrà trasmesso ogni lunedì e ogni giovedì. Il pubblico però potrà vedere le avventure dei loro amati geffini grazie alla diretta h24 trasmessa su Mediaset Extra, senza perdersi dunque nemmeno un momento di quello che accade in casa.

Ebbene, proprio i fan più attenti hanno notato che la regia del noto reality di Mediaset si è resa protagonista di uno strafalcione. In alcune immagini che sono state poi mandate in onda, si vedono nello specifico Patrizia Rossetti, Elenoire e Alberto mentre si trovano in cucina, dietro il bancone, a chiacchierare tra di loro.

Le voci e le chiacchiere dei concorrenti sono ovattate dal doppiaggio di un film che la regia del GF stava guardando in quel momento: la produzione dimentica di spegnere i microfoni e le parole della pellicola che dietro le quinte gli operatori stavano vedendo, vengono trasmesse in diretta televisiva.

Il filmato è diventato virale e ha fatto divertire tantissimo i fan della trasmissione che hanno dichiarato che il nuovo reality è cominciato da poco ma sta facendo già volare con figuracce ed errori divertenti che incitano i curiosi a guardare ogni giorno il GF Vip per scoprire quale nuovo strafalcione sarà compiuto dai concorrenti, i gieffini, o dalla stessa regia, talvolta poco attenta a quello che va in onda.