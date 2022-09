I primi exit poll per le elezioni politiche del 25 settembre danno la vittoria di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e della coalizione di centrodestra, al secondo posto c’è il Partito democratico di Enrico Letta, mentre il MoVimento 5 stelle è riuscito a superare la Lega.

L’alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana potrebbe riuscire a superare la soglia di sbarramento, mentre potrebbe essere più difficile per +Europa. Testa a testa per il quinto posto tra il terzo polo di Azione e Italia Viva e Forza Italia di Silvio Berlusconi.

Elezioni 25 settembre, i primi exit poll danno la destra tra il 41 e il 45%

SWG per LA7 – In base al primo trend poll di Swg per La7 FdI è al 25%, Pd al 20%, M5s al 15,5%, Lega all’11,5%, 7% a Fi e Terzo Polo, Avs al 3,5%, + Europa e Italexit al 2,5%, Noi moderati all’1,5%, Impegno civico e Unione Popolare al’1%. Il centrodestra è tra il 43-47%, il centrosinistra tra il 25-29%, il M5s tra 13,5-17,5% e Calenda-Iv al 6-8%, Italexit e +Europa tra il 2-3%, Unione popolare e Impegno Civico tra 0,5-1,5% e Alleanza Verdi Sinistra tra il 3-4%.

TECNE per QUARTA REPUBBLICA – In base al primo Intention poll di Tecné per Quarta Repubblica su Rete quattro, con una copertura del campione del 71%, al Senato Fratelli d’Italia è in testa con il 22,5-26,5% e il Pd è al 17-21%. Lega dall’8,5 al 12,5%, Azione-Italia Viva 5-9%, Forza Italia 5-9%, Movimento 5 Stelle 14-18%.

QUORUM/YOUTREND per SKY TG24 – In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o – 1,6%, alla Camera la coalizione di centrodestra è al 42% mentre quella di centrosinistra è al 28,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,4% e Azione-Italia Viva è al 7,2%.

CONSORZIO OPINIO per RAI – In base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata), con una copertura del campione dell’80%, al Senato la coalizione di centrodestra è al 41-45% mentre quella di centrosinistra è al 25,5-29,5%. Il Movimento 5 Stelle è al 13,5-17,5% e Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia è allo 0,5-2,5%. Altre coalizioni al 4-6%.