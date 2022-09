“Ecco perché ci siamo lasciati” Antonino Spinalbese spiffera la verità

Antonino Spinalbese a ruota libera. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip spiffera tutto su Belen: ecco perché è finita tra di loro.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez si toglie qualche sassolino dalla scarpa: in diretta televisiva racconta tutta la verità sulla fine della sua storia con l’argentina.

Antonino Spinalbese a ruota libera. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è entrato nella casa del Grande Fratello solo da qualche ora eppure sta già facendo parlare di sé.

L’ex hair stylist che fino a poco tempo fa diceva di non essere interessato ai riflettori ma piuttosto a realizzarsi professionalmente, oggi si ritrova a essere uno dei “vipponi” più chiacchierati della televisione.

Sicuramente, la fama di Antonino si deve principalmente alla sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez. I due sono stati legati per poco più di un anno circa e dalla loro passione è nata Luna Marì, la gioia più grande di Antonino.

Se è vero che la relazione con Belen ha conferito popolarità e successo a Spinalbese, altrettanto realistico è il fatto che anche la fine del loro amore ha avuto una risonanza mediatica tale da elevare Antonino a nuovo personaggio della televisione.

A proposito di Belen, avete visto che cosa ha combinato l’ex hair stylist? Ha snocciolato una questione fino ad ora evitata. Ecco perché è finita la sua relazione con Belen Spinalbese spiffera finalmente la verità.

Belen Rodriguez lo aveva anticipato settimane fa: non vuole avere niente a che fare con Antonino Spinalbese e con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare, l’attuale gieffino sta infrangendo ogni richiesta della conduttrice argentina.

Proprio nelle scorse ore, l’ex hair stylist, ha sconvolto tutti facendo delle rivelazioni inaspettate. Per la prima volta da quando ha messo piede nella casa di Cinecittà, Antonino ha spifferato tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Belen.

Ecco che cosa ha dichiarato a proposito della sua love story terminata bruscamente:

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato”.

Anche poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Antonino Spinalbese aveva parlato al settimanale Chi di Alfonso Signorini della sua relazione con la bella conduttrice dichiarando che i due si sono incontrati in piena estate, che si sono lasciati trasportare da sensazioni ed emozioni e che alla fine, il cuore che non si può fermare, ha prevalso su incompatibilità e differenze caratteriali e di vita:

“Mi sono lasciato andare, lo stesso ha fatto lei. Inoltre, quando eravamo da soli stavamo benissimo, non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può creare dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate, diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe”.