“È rimasta incinta”, l’inaspettata notizia dal GF: proprio lui il papà | FOTO

Una protagonista del Gf ha annunciato di essere rimasta incinta. Ecco chi è il padre del futuro nascituro.

Il Grande Fratello è tornato nella sua versione VIP a partire dallo scorso 19 settembre e i telespettatori si sono già subito affezionati ai protagonisti di questa nuova edizione anche se difficilmente si dimenticano quelli delle passate.

Ogni anno, il pubblico si affeziona ai nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, ma nonostante questi entrano nel loro cuore il posto per i vecchi inquilini è sempre lì.

Gf: ecco la gieffina che aspetta un bambino

Infatti, dopo tanti anni, i telespettatori si ricordano con precisione alcuni eventi accaduti all’interno del Gf sia nella sua edizione vip che nell’edizione originaria che ha dato vita a molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Il Grande Fratello è diventato il reality per eccellenza dovuto anche dal fatto che nel 2000 la sua prima edizione ebbe un successo enorme dato che era stato presentato come un esperimento sociale.

Ricordiamo che durante i premi del Telegatto del 2001, il reality vinse la statuetta nella categoria Miglior programma di costume e cultura e Alessandro Cecchi Paone, che era in gara con il programma La Macchina del tempo si scagliò contro il programma per poi dopo tanti anni diventare lui stesso un gieffino.

I più nostalgici ricordano la prima edizione della trasmissione come la più vera in quanto nessuno si aspettava cosa fare all’interno della casa e le dinamiche nascevano in modo naturale.

Successivamente, invece, il pubblico ha cominciato a pensare che alcuni concorrenti si comportano in determinati modo proprio per avere in puntata uno spazio dedicato a delle clip e per ingraziare i telespettatori.

Questo è quanto sta accadendo ad Antonella Fiordalisi, la schermitrice, secondo alcuni utenti del web, sembra voler a tutti i costi mettersi in mostra all’interno del Gf Vip cercando di legarsi sentimentalmente ad Antonino Spinalbese.

Per i telespettatori, e anche per alcuni dei suoi compagni di avventura, non essendo riuscita nel suo intento ha cominciato a provocare e ad andare contro a Pamela Prati cercando un motivo per scatenare una lite.

Intanto, un’ex gieffina molto amata ha annunciato sui social di essere incinta e lo ha fatto per la seconda volta in un modo un po’ insolito da come lo avrebbero fatto le altre future mamme.

La nuova gravidanza e il padre dei suoi figli

Stiamo parlando di Sarah Nile, che ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello entrando in casa a partire dal 49° giorno per poi essere eliminata il 92° ma continuando a far parlare di se per molti anni.

La donna, infatti, è rimasta nella mente dei telespettatori per via del suo rapporto particolare avuto all’interno della casa del Gf con Veronica Ciardi, con cui durante la notte di Capodanno tra il 2009 e il 2010 le due si sono scambiate un bacio per via di aver alzano un po’ troppo il gomito con il vino.

Da quel momento in poi tra le due amiche è cominciato un gioco molto particolare, fatto di atteggiamenti seducenti e parole che hanno fatto pensare che tra le due gieffine potesse nascere una storia.

Ma così non è stato e adesso Veronica Ciardi è sposata con il calciatore Federico Bernardeschi, mentre Sarah Nile è in attesa del suo secondo figlio e per farlo ha dovuto superare un percorso molto particolare.

Infatti, sul suo post pubblicato su Instagram, la donna ha rivelato che già nel 2018 per rimanere incinta del suo primo figlio Noah ha dovuto assumere tanti medicinali per via del percorso della procreazione medicalmente assistita e pubblicando foto di tutti questi medicinali assunti, ha annunciato anche la nuova gravidanza.

“L’ho fatto per mio figlio. Un fratello te lo trovi per la vita”

Queste le parole di Sarah nel lungo post pubblicato sul noto social, spiegando il motivi che l’hanno spinta a intraprendere nuovamente questo percorso grazie anche all’aiuto di suo marito Pierluigi Montuoro organizzatore di eventi e proprietario di tanti locali sparsi per tutta l’Italia.

I due si sono incontrati nel 2007 e la loro storia è durata tre anni, poi Sarah ha avuto altre storie d’amore con Pierluigi, tra cui una con Fabrizio Corona e nel 2017 si sono ritrovati e hanno capito di amarsi più della prima volta fino ad arrivare alla decisione di giungere a nozze.