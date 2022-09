Bollette salatissime, questi 3 elettrodomestici ti rovinano: li usi sempre

Bollette salatissime: ecco quali sono i tre elettrodomestici che consumano tantissimo. Purtroppo, non ne possiamo fare a meno.

Con il rincaro delle bollette della luce e del gas, è importante prestare massima attenzione all’utilizzo degli elettrodomestici. Ci sono tre elettrodomestici che consumano davvero tanto e hanno un impatto negativissimo sulle tue tasche. Di quali elettrodomestici stiamo parlando? Li usi sempre: ecco quali sono.

Per abbattere i costi delle bollette luce e gas, molti italiani sono tentati a staccare la spina di tutti gli elettrodomestici. Quali sono quelli più energivori? Quali pesano di più sulle bollette energia elettrica? Scopriamolo in questa guida.

Bollette luce e gas “impazzite”: le famiglie italiane fanno i conti con i consumi energetici

Sono tantissime le testimonianze degli italiani che hanno paura di aprire le bollette dell’energia elettrica e del gas. Da gennaio 2022 un nucleo familiare ha speso circa 780 euro per la sola bolletta della luce e si prevede che il prezzo della materia energetica sia destinata a salire nei prossimi mesi. Complici del rialzo della bolletta della luce è la ripresa dei consumi dopo il periodo di emergenza sanitaria, lo scoppio della guerra in Ucraina e le azioni speculative messe in atto dagli operatori finanziari mondiali.

Il Governo italiano, dinanzi a questa emergenza energetica, è sceso in campo mettendo a disposizione delle famiglie italiane il bonus 200 euro ed il bonus 150 euro, che verrà erogato a novembre. Inoltre, è stato confermato il bonus sociale sulle bollette. Nonostante gli aiuti e gli interventi pubblici, la maggior parte degli italiani non riesce ad arrivare in fondo al mese. La tentazione di staccare la spina degli elettrodomestici è fortissima. Quali sono gli elettrodomestici è energivori? A rispondere al quesito è una ricerca condotta da mUp Research e Norstat.

Caro bollette energia elettrica e consumi energetici: quali sono gli elettrodomestici su energivori?

Tenendo in considerazione i consumi indicati nelle etichette energetiche degli elettrodomestici, al primo posto degli elettrodomestici più utilizzati e più energivori in assoluto c’è la lavatrice. Quasi il 63% del campione analizzato ha dichiarato di non poter fare a meno di utilizzare la lavatrice per lavare i panni. Dal punto di vista dei consumi di energia, una lavatrice di classe A comporta un costo pari a 90 euro in bolletta.

Al secondo posto della classifica degli elettrodomestici più energivori si posiziona il frigorifero con il congelatore. Un elettrodomestico di classe A comporta un costo in bolletta pari a 145 euro l’anno. Al terzo posto della classifica c’è la lavastoviglie che costa circa 88 euro e al quarto posto c’è il forno elettrico, che ha un consumo pari a 65 euro.