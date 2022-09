Antonino Spinalbese svela l’impensabile al GF Vip: “obbligato” da Belen

Antonino Spinalbese è stato obbligato da Belen Rodriguez a fare qualcosa di inaspettato. Ecco di cosa si tratta.

Lo scorso 19 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la quarta volta da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e da Giulia Salemi in postazione social.

Durante la prima puntata, il primo uomo ad aver messo piede nella casa di Cinecittà è stato Antonino Spinalbese che è stato accolto dall’ex ragazza di Non è La Rai, Cristina Quaranta che ha subito apprezzato il suo aspetto dandogli del “bono”.

Antonino Spinalbese e la rivelazione su Belen

Antonino ha subito spaccato il parere del pubblico sui social sin dalla presentazione della sua clip. Il ragazzo era uno dei concorrenti più attesi su cui i telespettatori avevano gli occhi puntati e sin da subito alcuni di loro lo hanno trovato un po’ presuntuoso e arrogante mentre altri hanno giustificato il modo in cui si è presentato dicendo che è tipico delle persone insicure che si creano uno scudo.

Col passare dei giorni, Antonino si è dimostrato di essere un ragazzo come tanti e, per ora, non ha creato in pochissimi giorni dall’avvio del programma dinamiche tali da poter dare un giudizio sulla sua presenza all’interno del reality.

Però, è uno dei concorrenti più in vista e apprezzati e sin da subito è stato puntato da Elenoire Ferruzzi che gli ha chiesto ironicamente di essere il suo bambino e di dormire assieme.

La bellezza di Antonino ha colpito molte persone e in casa tutti quanti si sono accorti del suo fascino, lo stesso che ha conquistato la showgirl argentina Belen Rodriguez con cui ha avuto una storia durata due anni.

Spinalbese e Belen si sono conosciuti grazie a Patrizia Griffini, inseparabile amica della showgirl e parrucchiera che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello e poi è diventata un’hair stylist di successo.

Proprio come Antonino, che dopo aver avuto una vita non del tutto facile, per via di essersi ritrovato a dover crescere le sue sorelle minori per aiutare sua madre, si è trasferito a Milano dove ha avuto successo come parrucchiere facendo gavetta presso il salone di Aldo Coppola in Corso Garibaldi.

Ecco cosa ha fatto per amore

Ad una festa di compleanno della Griffini, Antonino, chiamato Nino dagli amici, incontra Belen Rodriguez che era tornata single dopo essersi lasciata per la seconda volta con Stefano De Martino.

I due vivono una storia d’amore che inizia nel 2020 e dal loro amore nasce una bambina chiamata Luna Marì, ma dopo la sua nascita tra i due cominciano ad avere qualche problema per poi lasciarsi in modo definitivo.

Antonino ha rivelato di essersi ritrovato nel mondo dello spettacolo per puro caso e per via della sua relazione con Belen ed è stato costretto per stare accanto a lei a lasciare il suo lavoro dedicandosi ad altre passioni come la fotografia, la moda e il fitness.

Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini del Gf Vip, Spinalbese ha ammesso di aver pensato di dedicarsi alla recitazione e anche al mondo della radio e alcuni gli hanno consigliato di provarci e di studiare per farlo una volta uscito dal reality.

Per il momento, Antonino ha cominciato con la televisione anche se la sua partecipazione al reality pare non essere stata presa bene da Belen. Infatti nei mesi precedenti si era parlato del fatto che la donna aveva cercato in tutti i modi di dissuadere Spinalbese dall’accettare la proposta del Gf Vip senza riuscirvi.

Alcune voci di corridoio, però, dicono che Belen abbia vietato al ragazzo di parlare di lei o di sua figlia, ma conoscendo gli autori e Alfonso Signorini, sicuramente l’argomento prima o poi verrà fuori.