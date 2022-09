Violentissima lite a UeD, Tina proprio contro di lei: “Cafona e maleducata” | VIDEO

By

UeD, scoppia la rissa in trasmissione: Tina Cipollari contro di lei, volano parole pesantissime. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Tina Cipollari fuori controllo. La vamp viterbese non si trattiene, è un fiume in piena. L’opinionista si scontra proprio con lei: scoppia la rissa a Uomini e Donne.

Tina Cipollari perde il controllo

Sicuramente Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza la presenza di Tina Cipollari. La vamp viterbese, da oltre 15 anni, è nella trasmissione di Maria De Filippi come commentatrice delle vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri, ma anche dei più giovani, che si presentano alla corte mariana per trovare l’amore.

Lei, che tra l’altro è stata la prima tronista della prima edizione di Uomini e Donne, ha scritto sicuramente la storia del programma. Ironica, divertente ma anche peperina, sa come attirare l’attenzione del pubblico e dei tantissimi fan della trasmissione.

Eppure, proprio qualcuno in puntata ha messo a dura prova la sua pazienza e l’ha fatta sbottare. Tina Cipollari si scaglia proprio contro di lei, scoppia la rissa in trasmissione. Maria De Filippi costretta ad intervenire. Parole durissime volano in studio. Ecco con chi si è scontrata la vamp.

Frasi pesanti a UeD: scoppia la lite in studio

Tina Cipollari torna all’attacco. Da pochissimo è iniziata la nuova edizione di Uomini e Donne ma la vamp viterbese ha già attirato l’attenzione di tutti per lo scontro con una dama amatissima della trasmissione, la dolce Pinuccia.

Lo sappiamo tutti e, lo abbiamo visto anche nell’ultima edizione di Uomini e Donne, che la dama di Vigevano e la vamp viterbese non sono mai andate particolarmente d’accordo. La signora Pinuccia non accetta critiche e giudizi da parte di Tina, mentre quest’ultima non tollera il comportamento burbero ed ermetico della dama.

Tra di loro c’è sempre stata guerra e ancora tutt’oggi i rapporti paiono essere ancora più tesi. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, i telespettatori hanno potuto assistere proprio ad uno scontro tra le due primedonne della trasmissione.

Maria De Filippi ha chiamato a centro studio Alessandro e Pinuccia, facendo raccontare loro del concerto bellissimo di Vasco Rossi al quale entrambi hanno partecipato. La conduttrice manda in onda un filmato nel quale si vedono i due protagonisti di UeD, bellissimi ed eleganti, partecipare al concerto del mitico Vasco.

Pinuccia e Alessandro si conoscono ormai da tanti mesi. Il cavaliere vorrebbe intrattenere un rapporto di amicizia con la dama di Vigevano mentre quest’ultima vorrebbe qualcosa di più serio.

Tina Cipollari conosce i punti deboli di Pinuccia ed ecco dunque che mette a dura prova la sua pazienza aprendo una ferita mai rimarginata:

“La cosa che ti rode è che Alessandro non è innamorato di te e te la prendi con me. Sei una strega insopportabile”.

Pinuccia non si riesce più a controllare e sbotta. Parole pesantissime pronuncia contro la dama viterbese, Pinuccia:

“Tina, sapessi quante ne hanno dette su di te a Vigevano”.

Ribatte così la dama che non riesce più a tollerare l’atteggiamento aggressivo dell’opinionista. Ecco dunque che Tina si infiamma e volano parole pesanti nei confronti della bella Pinuccia:

“Adesso parte una querela per tutti gli abitanti di Vigevano. Maleducata. Sei una grande cafona e maleducata. Sei una donna di una certa età e dovresti dare l’esempio”.

Riprende dunque lo storico scontro tra Tina e Pinuccia. I fan ne sono sicuri: è solo l’inizio. La guerra è appena iniziata.