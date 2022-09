Ursula Bennardo, fan devastati: la notizia spezza il cuore di tutti | Che dramma

By

L’ex dama di Uomini e Donne si può considerare sicuramente una regina dei social. Da quando è diventata popolare, a seguito della sua partecipazione al dating show di Canale 5, continua ad avere un seguito di follower sicuramente importante.

Ogni giorno condivide sui suoi profili social momenti della sua vita privata, mostrandosi da sola o in compagnia del compagno e dei figli, soprattutto dell’ultima arrivata, Bianca. La bimba è nata dall’amore con un altro protagonista di Uomini e Donne, Sossio Aruta.

Venuta al mondo nel 2019, Bianca è il loro frutto della passione e dell’amore, colei che tiene unita questa coppia che più volte nel corso degli anni è stata sul punto di lasciarsi.

Non arrivano però buone notizie per quanto riguarda i due famosi beniamini di UeD. La Bennardo fa spaventare i social. Una serie di post e stories pubblicate sul suo profilo Instagram mettono in agitazione i fan. Che cosa le sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Che cosa sta accadendo alla ex dama di Uomini e Donne

Ursula Bennardo si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, per essere oggi la compagna di Sossio Aruta e per aver messo alla prova il suo amore con lui nel programma mariano, Temptation Island.

I due hanno avuto una figlia, Bianca, nata nel 2019. Sebbene la loro relazione abbia affrontato più bassi che alti, oggi continuano a stare insieme, almeno questo è quello che sembra ai fan. Tuttavia, sul suo profilo Instagram, la Bennardo ha fatto preoccupare tutti.

La bella biondina ha pubblicato una serie di Instagram stories e post che hanno spiazzato i suoi tantissimi seguitori. Inizialmente, la ex dama di UeD ha pubblicato uno scatto che ritrae la piccola Bianca che indossa un cappellino azzurro con i cuoricini bianchi e un giubbino di jeans.

Questa è la didascalia che troviamo poi in una delle sue stories:

“Avete notato in molti, nell’ultimo mese, il mio sorriso ed i miei occhi un po’ spenti… I momento no esistono per tutti ma ANNA PASSA’”. Dopo ogni tempesta deve splendere il sole, P FORZ”.

A quanto pare, dunque, Ursula starebbe attraversando un periodo delicato della sua vita. Non sappiamo che cosa le stia succedendo, lei non si è voluta esporre più di tanto. Nonostante tutto, sotto i suoi post, tantissimi seguitori hanno commentato cercando di saperne di più ma non hanno ricevuto risposta.

Anche qualche ora fa, la Bennardo ha fatto spaventare tutti mostrando una story dove dice:

“Finalmente capirò cosa ha la mia schiena”.

La Bennardo sembra non voler pensare ai problemi e martedì 22 settembre ha pubblicato la foto di una scena di Uomini e Donne scrivendo di essere felice per l’inizio della trasmissione: i suoi pomeriggi ora avranno un altro sapore.

In ogni caso, i fan si chiedono cosa sta succedendo nella vita della Bennardo. Problemi di salute? Problemi con Sossio? Per il momento non è dato saperlo.