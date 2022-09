Sophie di Wessex, il tenerissimo omaggio alla Regina: mai nessuno l’aveva fatto

Tra Sophie, moglie del quarto figlio della sovrana, Edoardo e la Regina Elisabetta, c’è sempre stato un bellissimo e stretto rapporto. Addirittura le era concesso di chiamare Elisabetta “mama”, la sovrana la considerava come una “seconda figlia”. Il suo ultimo omaggio, infatti, non è passato inosservato: scopriamo di più.

La morte della Regina Elisabetta ha scosso l’intera famiglia reale. Le parole del figlio Carlo e dei suoi due nipote William e Harry hanno toccato il cuore di tutti. Ma un altro membro della famiglia è profondamente ferito dalla scomparsa della sovrana, stiamo parlando di Sophie di Wessex. Lei aveva un rapporto molto amorevole con la Regina Elisabetta, era diventata la sua confidente più stretta. Il suo omaggio per la morte di Sua Maestà, non è passato inosservato: scopriamo cosa è accaduto: l’incredibile gesto d’amore per Elisabetta.

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e Sophie di Wessex

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e Sophie di Wessex, non è mai stata la classica relazione tra suocera e nuora, ma molto di più. Addirittura, lei poteva permettersi di chiamare la sovrana “mamma”, a confermarlo diversi tabloid inglesi che hanno rivelato che Sophie era “la preferita” di Elisabetta II, la considerava come una “seconda figlia”.

La contessa ha perso sua mamma Mary Rhys-Jones, a causa di un cancro allo stomaco nel 2005 a soli 71 anni e aveva ritrovato la figura materna nella Regina. Ma il loro rapporto si è rafforzato tempo prima, per la precisione, nel 2002. In quell’anno, sua maestà perse sua sorella, la principessa Margaret e poi la regina madre. Gli esperti inglesi credono fortemente che la sovrana abbia trovato un grande conforto in Sophie.

Ma non solo, anche la morte di Filippo ha avvicinato la contessa alla Regina. Sophie è stato l’unico parente non di sangue a recarsi a Balmoral per dare l’ultimo saluto ad Elisabetta. Non è finita qua, perché la moglie di Edoardo ha compiuto un bellissimo ed emozionante gesto per Sua Maestà: scopriamo di più.

Il bellissimo gesto di Sophie di Wessex per la Regina Elisabetta

Sophie di Wessex, durante i cortei funebri avvenuti lunedì 19 settembre, si è mostrata davvero addolorata per la scomparsa della Regina Elisabetta. Proprio per questo, la Duchessa, ha onorato la suocera in modo dolcissimo e profondo.

La moglie di Edoardo ha personalizzato il suo lungo coat-dress nero di Suzannah Londone con dei fiori ricamati. Ma non sono dei semplici fiori, erano i preferiti della monarca. Un gesto che non è passato inosservato e che ha commosso tutti.