“Sono incinta”, fiocco azzurro a UeD: Maria non crede alle sue orecchie

Maria De Filippi è rimasta sorpresa per il lieto annuncio confermato a Uomini e Donne. Ecco di quale si tratta.

Uomini e Donne è un programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che da la possibilità ai suoi protagonisti di trovare l’amore grazie ad una formula che ricorda quella dei dating.

Diventata una delle trasmissione più amate dell’emittente ed una delle più longeve, inizialmente il programma aveva uno scopo completamente diverso da quello che conosciamo oggi.

Uomini e Donne: coppia molto amata aspetta un bambino

Infatti, nelle sue prime edizioni, la conduttrice invitava nella trasmissione una coppia di marito e moglie o fidanzati che doveva confrontarsi con il pubblico in studio, parlando del loro rapporto e della problematiche che ne scaturivano.

Ad un certo punto, però, all’interno di Uomini e Donne, fece capolino un uomo di mezza età che mise a disposizione un anello per colei che sarebbe diventata la sua futura compagna e in molte si presentarono al suo cospetto.

Tra queste c’era anche Tina Cipollari, che si contraddistinse dalle altre per via dei suoi atteggiamenti snob a tal punto che fu rinominata come Tina La Vamp e successivamente, non venendo scelta dall’uomo diventò la prima tronista donna del programma.

Da quel momento in poi, il format ha deciso di trasformarsi in un dating ottenendo tantissimo successo a tal punto che l’idea è stata anche esportata in Spagna dove dal 2008 al 2012 è andato in onda il programma Mujeres y hombres y viceversa.

Nel corso di questi anni molti protagonisti che hanno preso parte come tronisti o corteggiatori hanno lasciato un segno nei confronti dei telespettatori che anche a distanza di molti anni continuano a ricordarli con affetto.

Molti di loro hanno partecipato a reality show, cercando di farsi conoscere in modo più diretto mentre altri hanno deciso di abbandonare il mondo della televisione tornando alle proprie vite.

Altre coppie che si sono formate all’interno del programma invece, non sono riusciti a far continuare la loro storia d’amore, mentre altre sono convolate a nozze ed altre ancora hanno messo su famiglia.

E proprio nella puntata del 22 settembre, Maria De Filippi ha invitato in studio una delle coppie più amate che si è formata all’interno del programma, stiamo parlando di quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Le parole di Claudia

I telespettatori hanno sempre ammesso che i due sono stati dei veri e propri protagonisti del programma e che la loro storia è stata una delle più belle e divertenti che si siano mai viste.

I due nel mese di giugno hanno annunciato sui propri profili social l’arrivo del loro primo figlio.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… Una goccia di vita cresceva dentro di me… Ed eravamo increduli… Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”

Con queste parole la coppia ha voluto condividere il felice momento con i loro followers e Lorenzo ha ammesso di avere molta paura dato che ha ammesso di avere un po’ paura perché non sa come si fa il padre ma dall’altra parte ha dichiarato di esserne felicissimo rivelando che non pensa che parteciperà al parto in quanto molto fifone.

Lorenzo e Claudia tornano in studio emozionati più che mai

Maria durante l’ospitata dei due ha chiesto se fossero innamorati e entrambi hanno ammesso che tornare dopo 4 anni nel programma è sempre una forte emozione e Claudia ha commentato la notizia in modo molto ironico.