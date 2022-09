Paura a Bolzano: aereo atterra in mezzo alla strada, 5 feriti

Ci troviamo a Bolzano, dove oggi pomeriggio un aereo è atterrato in strada causando 5 feriti.

L’atterraggio è avvenuto nei pressi del supermercato Interspar in via Buozzo e nello scontro sono state coinvolte alcune auto.

Aereo atterra a Bolzano

Nel primo pomeriggio di oggi è avvenuto un fatto davvero insolito, infatti un aereo è atterrato a Bolzano, nella zona di via Buozzo.

Ci troviamo vicino al supermercato Interspar e il mezzo ha urtato diverse auto parcheggiate e provocato 5 feriti.

La paura fra i passanti che si trovavano in zona è stata tanta, in effetti non sempre si vede un aereo atterrare in città, sebbene quello di oggi fosse di piccole dimensioni.

Nonostante ciò ha provocato attimi di puro panico nella zona industriale dove è dovuto scendere d’urgenza per cause che sono ancora da accertare.

Secondo i primi dettagli emersi sembra che il motore sia andato in avaria, infatti si sarebbe spento e così le due persone a bordo hanno deciso di scendere.

Anche se si trovavano in una zona dove c’erano molti civili, i passeggeri hanno scelto così di atterrare vicino al supermercato, nella speranza di creare il minor danno possibile.

Il bilancio

Si è trattata di una situazione di emergenza in cui le due persone a bordo del piccolo velivolo hanno dovuto decidere in fretta e per fortuna, il bilancio non è stato dei peggiori.

Abbiamo infatti 5 persone ferite ma nessuna vittima. I soccorritori giunti sul posto infatti hanno assistito queste persone ma nessuna sembra in gravi condizioni.

Fra queste persone ci sono gli occupanti del mezzo e 3 individui che si trovavano in una delle auto colpite.

Sono poi state danneggiate alcune automobili parcheggiate fuori dal supermercato.

La dinamica

Su posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri di zona per capire cosa fosse successo. Questi hanno ascoltato i numerosi testimoni e grazie a loro hanno potuto ricostruire la dinamica.

Sembra che il velivolo abbia urtato con un’ala il tetto di un edificio e poi abbia effettuato l’atterraggio di emergenza ne parcheggio del supermercato.

L’ultraleggero era decollato dall’aeroporto di Bolzano e il pilota, nonostante la situazione di difficoltà, ha avuto il sangue freddo di trovare la miglior soluzione possibile in pochissimi secondi.

Questo ha infatti individuato una zona libera nell’area industriale di Bolzano e quindi è atterrato cercando di creare il mino danno possibile.

Le autorità stanno ascoltando proprio lui per capire quale possa essere stato il motivo dell’improvviso spegnimento del motore, il quale ha richiesto l’atterraggio di emergenza.