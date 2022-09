GF Vip, la regia spegne subito i microfoni: gli scappa una frase terribile | VIDEO

By

GF Vip 7, proprio a lui scappa una terribile frase. La regia lo censura e spegne immediatamente i suoi microfoni. Ecco che cosa è accaduto nel famoso reality Mediaset. I social si infiammano.

La nuova edizione del GF Vip, la settima, sta riservando delle sorprese incredibili. A solo pochi giorni dall’inizio della sua avventura, proprio a lui scappa una frase molto forte che obbliga la regia a censurarlo.

GF Vip, la regia costretta ad intervenire

Non sono passati nemmeno sei giorni da quando è iniziato il Grande Fratello Vip. I concorrenti che fanno parte di questo cast strabiliante, stanno già attirando l’attenzione dei fan della trasmissione.

Nelle scorse ore, durante la seconda diretta del famoso reality Mediaset, abbiamo assistito all’ingresso di nuovi concorrenti. Il cast, almeno per il momento, dovrebbe considerarsi definitivo, ma lo sappiamo: tutto può accadere e Alfonso Signorini sorprenderà sicuramente i telespettatori con nuovi colpi di scena e magari altri ingressi inaspettati.

Intanto, i concorrenti che già da qualche giorno popolano il bunker di Cinecittà, stanno incuriosendo il pubblico e in particolare uno de gieffini, tra i più amati per il momento di questa edizione, ha attirato l’attenzione non solo dei telespettatori ma anche della regia: è stato censurato e i suoi microfoni sono stati spenti. La frase che ha detto è davvero forte.

Arriva la censura per lui

La regia del Grande Fratello costretta a staccare il suo microfono. Stiamo parlando di Luca Salatino. Lo chef, ex tronista di Uomini e Donne, è entrato a far parte del cast del GF Vip e per il momento si può considerare tra i protagonisti più amati del noto reality Mediaset.

Proprio lui però si è lasciato sfuggire una frase molto forte che ha urtato la sensibilità dei telespettatori e per tale ragione, è stato censurato dalla regia. Tuttavia, le telecamere sono riuscite a riprendere ugualmente ciò che ha detto: il microfono è rimasto acceso quei secondi necessari per registrare la sua conversazione.

Ma che cosa ha dichiarato Luca di così tanto importante al punto che la regia è stata costretta ad intervenire? Nelle scorse ore, Salatino ha avuto una conversazione con Elenoire Ferruzzi, la concorrente a cui per il momento è più affezionato.

A lei, Luca, ha fatto una confessione scioccante: Salatino in passato ha pensato di togliersi la vita attraverso il suicidio. Parole forti, le sue, che hanno scioccato i telespettatori. Se qualcuno si è detto davvero allibito per delle affermazioni del genere, qualcun altro ha apprezzato la dolcezza e la forza oltre che il coraggio di Luca, di affrontare un argomento così delicato.

Il gieffino ha sofferto di ansia e in più occasioni al Grande Fratello, ha esposto il suo pensiero riguardo questa malattia dell’anima che ha rovinato gli anni più belli della sua vita:

“Cercare di respingere e abbattere l’ansia è sbagliatissimo, perché la alimenti. Devi accettarla. Anche perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo, come la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top… Però è tosta. Mi volevo suicidare io…”.

Anche Elenoire è rimasta sconvolta. Nel momento in cui Luca ha fatto queste dichiarazioni, la regia è intervenuta togliendo l’inquadratura dal ragazzo e spegnendo i suoi microfoni. Perché scatta la censura per Luca Salatino? Il suo pensiero arriva proprio a poche ore di distanza dalla morte di Manuel Vallicella, suo collega, altro protagonista di Uomini e Donne che si è tolto la vita.

Il suo corpo è stato trovato nel suo negozio di tatuaggi. Aveva soltanto 35 anni. Perché, si chiede il pubblico, tematiche così serie, importanti e delicate non possono essere affrontate? Magari potrebbero aiutare tanti a evitare questo gesto atroce chiedendo aiuto.