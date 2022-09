Ciambellone rustico, morbido e filantissimo: serviranno pochi ingredienti

By

Se siete alla ricerca di un ciambellone salato, il ciambellone rustico, morbido e filante renderà tutta la famiglia felicissima a tavola!

Quando il frigo abbonda di rimanenze, la soluzione è una ricetta che vi fa portare in tavola un gustosissimo ciambellone salato.

Ciambellone rustico

Una delle ricette che maggiormente ci gratificano sono quelle in cui, oltre a non sprecare nulla di quanto abbiamo in casa, ci gratificano di un risultato finale è davvero entusiasmante.

Un bel ciambellone rustico filante ci permette di portare in tavola una ricetta che può funzionare sia come piatto unico che come secondo.

Vediamo allora cosa ci occorre per la preparazione di questo ciambellone rustico e come realizzarlo passo passo.

Ingredienti per il ciambellone rustico

un uovo

20 grammi di burro morbido

250 grammi di farina

20 grammi di cipollotti

250 ml di latte caldo

5 grammi di aglio in polvere

7 grammi di lievito

5 grammi di sale

5 grammi di zucchero semolato

Ingredienti per il ripieno

20 grammi di aneto

30 ml di olio

1 uovo medio

300 grammi di mozzarella alla julienne (o scamorza)

3 grammi di pepe nero tritato fresco

5 grammi di sale

una cipolla

Preparazione

Iniziamo la preparazione del ciambellone rustico prendendo una capiente ciotola in cui versare lo zucchero semolato, il latte caldo, e il lievito. Facendoci aiutare da una frusta a mano, amalgamiamo gli ingredienti. Poi uniamo un uovo, l’aglio in polvere e un pizzico di sale, e ricominciamo ad amalgamare il tutto.

Una volta che avremo realizzato un composto liquido, ma privo di grumi uniamo al suo interno i cipollotti che una volta lavati sono stati tritati.

A questo punto possiamo incorporare poco per volta la farina dopo che è stata setacciata. Siamo pronti a lasciare la frusta e procediamo ad impastare gli ingredienti manualmente, alla fine dovremo aver ottenuto un panetto che lasceremo alla fine riposare mezz’ora, dopo averlo ricoperto con un canavaccio pulito.

Una volta passati i trenta minuti mettiamo il panetto su un piano di lavoro infarinato e impiegando un mattarello riduciamo il panetto ad una sfoglia sottile.

Per la preparazione del ripieno si dovrà grattugiare la mozzarella che metteremo da parte in una ciotola, a cui poi uniremo l’uovo e l’aneto.

In una padella antiaderente mettiamo la cipolla, che faremo rosolare delicatamente, quindi una volta fredde la uniamo al mix con l’uovo e l’aneto. Controlliamo di sale e pepe e con una spatola morbida amalgamiamo il tutto.

Prendiamo la sfoglia realizzata in precedenza e versiamo il ripieno appena realizzato, quindi arrotoliamo l’impasto tutto attorno e per sigillare i bordi iniziamo a pizzicare l’impasto con la punta delle dita.