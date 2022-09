Re Carlo senza cuore, il terribile gesto ad Harry e Meghan: sudditi imbestialiti

La morte della Regina Elisabetta ha riunita l’intera famiglia reale. Ma anche in questi giorni di lutto, non sono mancate le tensioni tra i Sussex e il nuovo Re. Come tutti saprete, non corre buon sangue, ma ad accendere ancor più la rabbia è stato l’ultimo gesto di Carlo nei confronti di Harry e Meghan: scopriamo di più.

Con l’arrivo di Meghan Markle e Harry a Buckingham Palace per questi giorni di lutto a causa della morte della Regina Elisabetta, i sudditi hanno notato un gelo totale tra la coppia e Re Carlo. Sicuramente la presenza dell’attrice americana ha fatto molto discutere perché ha gettato una tensione assurda tra i reali.

Dalle immagini e i filmati abbiamo notato un certo distacco tra i due e il Re. Ma non solo, anche William e Kate Middleton hanno dimostrato una certa indifferenza nei confronti dei Sussex, soprattutto dopo che Harry ha parlato della pubblicazione della sua biografia quest’inverno, nonostante la morte della Regina. Ma lo sapete che sua Maestà ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Meghan Markle e Harry: il rapporto con la famiglia reale

A quanto pare Camilla, ma soprattutto Carlo non ha mai perdonato a Harry le cattiverie che ha detto sul suo conto durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. In realtà non c’è mai stato alcun tipo di tentativo di conciliazione. Anche in questi giorni di tremendo lutto, l’intera famiglia reale si è mostrata fredda e distaccata nei confronti dei Sussex, un comportamento che è apparso molto evidente.

Addirittura il Re e i due non si sono nemmeno rivolti uno sguardo in pubblico. Carlo e Harry non sembrano più padre e figlio, ma degli estranei. Nemmeno questo tremendo lutto li ha uniti. Il distacco fa parte del protocollo reale, ma si è percepito molto di più. Ma a lasciare tutti ancor di più senza parole è l’ultimo gesto folle di Sua Maestà: scopriamo cosa è accaduto.

Re Carlo, il terribile gesto a Harry e Meghan

A quanto pare Carlo III è salito al trono e ha iniziato il suo percorso da sovrano commettendo un gesto davvero folle nei confronti di Harry e Meghan. Il Re avrebbe tolto il titolo di “Altezza reale” ai due.

Un gesto che avrebbe scatenato la rabbia del principe e della duchessa di Sussex, si tratta di uno colpo davvero basso per la coppia. Sicuramente non è stata una decisione presa a cuor leggero, togliere il titolo di “Altezza reale” a suo figlio deve essere stata dura per Carlo. La guerra tra la famiglia reale e Meghan ed Harry continua e potrebbe durare ancora per molto tempo.