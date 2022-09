Oggi iniziano i Mondiali di pallavolo femminile in cui l’Italia è favorita

Oggi iniziano i Campionati mondiali di pallavolo femminile che ci terranno incollati ai teleschermi fino al 15 ottobre, giorno della finale. Verranno disputati tra la Polonia e l’Olanda, e l’Italia di Davide Mazzanti, già vincitrice degli Europei, è tra le squadre favorite.

Le azzurre non scenderanno in campo oggi, ma domani alle 15 contro il Camerun ad Arnhem, dove si disputerà anche la finale. Nella fase a gironi, se la vedranno anche contro il Portorico, le padrone di casa dei Paesi Bassi, il Belgio e il Kenya, nessuna di loro sulla carta dovrebbe veramente impensierire Paola Egonu e compagne. Dove possiamo vedere le partite? Scopriamolo insieme.

L’Italia sogna il bis, e fa bene. Come successo lo scorso anno per gli Europei, anche ai Mondiali la nazionale azzurra di pallavolo femminile vorrebbe salire sul gradino più alto del podio, e quindi emulare il cammino che, l’11 settembre, ha portato i ragazzi di Ferdinando De Giorgi a trionfare sui padroni di casa della Polonia.

Tra l’altro, riuscendo a portare a casa entrambi i titoli iridati, l’Italia raggiungerebbe un traguardo storico: neanche nel periodo della generazione di fenomeni, infatti, entrambe le squadre azzurre sono riuscite a essere campionesse in carica in entrambe le categorie – a riuscirci è stata solo l’Unione Sovietica, che stavolta, anche se si chiama Russia, è fuori dai giochi. Al di là dei record, l’obiettivo è quello di completare il percorso che, nel 2018, le ha viste arrendersi solo alla Serbia e agguantare solo l’argento.

Ma torniamo ai campionati. La partita inaugurale, oggi, sarà disputata tra le padrone di casa della Polonia contro la Croazia, seguita dalla gara delle altre padrone di casa dell’Olanda contro il Kenya, che sono nel girone delle ragazze di Davide Mazzanti, assieme al Camerun, al Belgio e al Porto Rico. Contro le camerunensi, l’Italia farà il suo debutto domani alle 15, ad Arnhem, lo stesso palazzetto in cui andrà in scena anche la finale del 15 ottobre.

Ecco, il cammino per esserci passerà da diverse fasi. Le prime quattro classificate del pool, che in tutto sono quattro, verranno suddivise in altri due gruppi da otto squadre ciascuno, ma giocheranno solo quattro partite con le ragazze che non hanno incontrato nella fase precedente. Le migliori quattro di ciascun girone, ancora, andranno ai quarti, poi ci saranno le semifinali e finale e finalina per il bronzo, appunto.

Le azzurre di Mazzanti, al quinto sulla panchina della Nazionale di pallavolo femminile, sono tra le favorite, se non le favorite in assoluto, anche grazie a un gruppo in cui a spiccare più di tutte è sicuramente Paola Egonu, opposto e considerato da molti la miglior pallavolista al mondo. A completare il quadro, però, ci sono anche la capitana e schiacciatrice Miriam Sylla, le centrali Cristina Chirichella e Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro e il libero Monica De Gennaro, che è anche la giocatrice più esperta della squadra.

Il commissario tecnico, che scaramantico non è, ha detto che “questo essere favoriti è qualcosa che abbiamo guadagnato e che ci vogliamo tenere. Ci siamo già passati e abbiamo dato anche più valore a queste aspettative che ci sono. Sappiamo perfettamente che quando sei così al centro dell’attenzione come accade a noi, è scontato che nessuno quando ti affronta farà sconti o ti concede nulla“.

E quindi, a poter dare del filo da torcere, alle nostre punte di diamante, ci sono altri italiani: come Daniele Santarelli che allena le serbe, Giovanni Guidetti che allena la Turchia, Stefano Lavarini, ct delle polacche, e Lorenzo Micelli della Bulgaria. Da non sottovalutare, però, neanche il Brasile, gli Stati Uniti e la Cina.

Dove vedere le partite dei Mondiali di pallavolo in tv e diretta streaming

Dove si potranno vedere le partite del Mondiale? Ovviamente sulla Rai. Tutte le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta, e in chiaro, su RaiDue e a pagamento su Sky Sport 1, in streaming saranno visibili su RaiPlay e su Sky Go.

I match delle azzurre, però, non saranno gli unici che si potranno vedere: la copertura Rai, infatti, prevede altre 47 gare che saranno visibili anche su Rai Sport. La cronaca, tra l’altro, si potrà seguire, anche su Rai Radio 1 grazie alla voce mondiale Manuela Collazzo.