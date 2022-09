Milano Fashion Week: il riassunto di ciò che è stato e il programma di ciò che sarà

La Milano Fashion Week è tornata: gli appuntamenti si susseguiranno fino al 26 settembre (e sono iniziati il 20). Ci saranno in tutto 210 appuntamenti, di cui 68 sfilate (61 fisiche e 7 digitali) e 130 presentazioni, più svariati eventi “collaterali”. Ecco cosa è già accaduto e cosa dobbiamo aspettarci.

La Milano Fashion Week è ormai nel pieno: siamo esattamente a metà del suo percorso, ma già durante i primi 3 giorni tantissime sfilate ed eventi hanno infiammato le strade di Milano.

Milano Fashion Week: il riassunto degli eventi più iconici

Torna puntale come ogni anno la Milano Fashion Week. L’appuntamento quest’anno è dal 20 al 26 settembre: sono previsti in tutto 210 appuntamenti, di cui 68 sfilate (61 fisiche e 7 digitali) e 130 presentazioni più svariati eventi “collaterali”.

Ad aprire le danze è stato Max Mara, con il suo beauty look minimale, fatto da trucco basic, capelli lisci e nessun fronzolo, seguito da Diesel, che ha deciso di aprire la sua sfilata – basata sui primi anni 2000 traslati ai giorni nostri – al pubblico. E ancora, abbiamo visto la passerella di Ermanno Scervino, con il suo ritorno alla normalità (e chissà che sia finalmente definitivo).

Inoltre è stata la volta del grande ritorno di Salvatore Ferragamo, ma in una nuova veste (non in senso letterale): lo stile rimane sempre lo stesso, ma la mente questa volta è quella della new entry Maximilian Davis. In modo analogo, a spiazzare tutti è stato Etro, con la sua collezione firmata per la prima volta Marco De Vincenzo.

E a testimoniare che questo sia proprio il punto di incontro tra reale e digitale è stata Luisa ViaRoma, che ha presentato la sua collezione Primavera/ Estate 2023. Attesissimo come sempre l’appuntamento con Armani: Emporio ha già sfilato ieri, mentre la linea Giorgio Armani è prevista per il 25 settembre. Quella sarà proprio l’occasione per ammirare la nuova boutique in Galleria: 300 metri quadrati di stile, arte, armonia.

E ancora, Anteprima ha spento le sue prime 30 candeline giovedì 22 settembre con una sfilata dedicata al tema della sostenibilità. Lo stesso argomento è al centro anche del progetto fotografico di Max Vadukul, “The Witness, Climate Change”. E, a proposito di fotografia, ha attratto folle intere la mostra di Richard Avedon a Palazzo Reale “Relationship”, un vero e proprio tributo al maestro della fotografia.

A lasciare tutti a bocca aperta, poi, è stata la sfilata di Vaishali S, l’unico marchio indiano presente all’evento. La griffe sta facendo piano piano il suo esordio nel mondo occidentale, come dimostra anche la presenza lo scorso anno alla Paris Haute Couture Week. La linea – che potremmo collocare a metà strada tra moda, arte e design – ha affascinato tutti con le sue linee fluide, i dettagli particolarissimi, i tessuti rigorosamente realizzati a mano.

Cosa dobbiamo aspettarci per questi ultimi giorni?

Gli appuntamenti in programma

Il weekend è ormai iniziato e gli ultimi giorni saranno letteralmente di fuoco. Sabato 24 settembre, infatti, protagonista assoluto sarà il compleanno di Moncler, che spegne 70 candeline con la sua sfilata – evento in piazza Duomo.

L’ultimo giorno, invece, sarà dedicato alle sfilate digitali di Byblos, Laura Biagiotti, Tiscar Espadas, Sindiso Khumalo e tanti altri stilisti di fama mondiale.

Nel frattempo tutti gli occhi sono puntati sulle super star – italiane ed internazionali – che hanno presenziato ai vari eventi. Chi abbiamo visto aggirarsi per la Milano Fashion Week fino ad ora? Lily Allen, Miriam Leone, Emily Carey, Elisabetta Canalis, Amanda Lear sono solo alcuni dei nomi. Ovviamente non poteva mancare la regina dei fashion blogger italiani: Chiara Ferragni.