Michelle Hunziker, la devastante frecciatina a Trussardi: questione di corna

Michelle Hunziker è un fiume in piena, arriva la frecciatina al vetriolo nei confronti dell’ex Tomaso Trussardi: tutta colpa delle corna. Ecco che cosa ha pubblicato sui social la bella conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker fuori controllo

La conduttrice svizzera più bella e amata d’Italia fa parlare e sparlare di sé. Prima, Michelle è stata al centro dell’attenzione per la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: a gennaio 2022, la bella bionda ha annunciato, con un comunicato Ansa, la fine del suo matrimonio che durava da dieci anni con l’imprenditore di moda.

Poi, è stata sulla bocca di tutti per la sua immediata relazione, iniziata pochissimo tempo dopo l’annuncio della separazione, con Giovanni Angiolini. Poi ancora, per la fine della relazione con il bel dottore ed ex gieffino, per il quale non ha voluto spendere nemmeno una parola.

Oggi Michelle torna ad avere nuovamente i riflettori puntati addosso e gli occhi di tutti su di sé. Per quale ragione? Per la clamorosa frecciatina al vetriolo lanciata nei confronti di Tomaso Trussardi.

Avete visto che cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram la conduttrice svizzera? Questione di corna. Facciamo luce su questa storia che sta appassionando tutti.

Questioni di corna: frecciatina al vetriolo nei confronti di Trussardi

Solo qualche settimana fa, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati. Le cose tra di loro sembravano andare bene ma a quanto pare non più di tanto se è finita come è finita. Le ragioni per cui la loro storia è giunta al capolinea restano ancora tutt’oggi un mistero. Si è parlato però di un riavvicinamento presunto della bella conduttrice svizzera all’ex marito Tomaso Trussardi.

Ma anche quest’ultima notizia pare debba essere rigorosamente smentita. Anzi, la bella bionda, proprio a lui ha lanciato una frecciatina senza precedenti che lascia l’amaro in bocca. Avete visto che cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram? I fan sono increduli.

Dopo le vacanze passate in giro per l’Italia, Michelle Hunziker è ritornata a casa ma riesce ugualmente a ritagliarsi dei momenti di relax da dedicare a se stessa. Ed eccola dunque che si mostra sul suo profilo Instagram mentre si trova il montagna, in un paesaggio bucolico mozzafiato.

Ad attirare l’attenzione non solo un frame ma anche una curiosa didascalia. Nella sua Instagram story, nella quale la si vede condurre un gregge di capre al pascolo, l’occhio dei fan attenti cade non tanto sulle immagini di Michelle che ha dietro di sé un gregge, ma sulla frase che allega:

“Mi seguono, evidentemente ce l’ho nel DNA, Heidi spostati”.

La conduttrice ha voluto evidentemente ironizzare sulle lunghe corna delle capre che la seguono come un ombra. Questa frase è stata interpretata da molti utenti social come una frecciatina al vetriolo nei confronti di Tomaso Trussardi.

Che cosa ha voluto dire la conduttrice svizzera? Che ha ricevuto le corna da lui? Sfumano dunque le ipotesi che parlavano di un riavvicinamento di Michelle a Tomaso e dopo la pubblicazione di questa frase, sembra che tra di loro non possa esserci un ritorno di fiamma.

Intanto, mentre la conduttrice prosegue con la sua vita, il suo ex marito è stato beccato su uno yacht insieme ad un’altra donna, Ruzwana Bashir, imprenditrice miliardaria. Non sappiamo come Michelle abbia preso questo scoop ma intanto, la sua Instagram story ha fatto il giro del web e ha suscitato tanto scalpore.