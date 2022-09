Imbarazzo al GF Vip, Antonella Fiordelisi beccata così: la telecamera inquadra lì

E’ iniziato da pochissimi giorni la settima edizione del Grande Fratello Vip e già alcuni concorrenti si sono distinti e attirato l’attenzione del pubblico, proprio come Antonella Fiordelisi. Gli occhi sono tutti puntati su di lei, come anche le telecamere che hanno inquadrato un momento davvero piccante: scopriamo di più.

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha già attirato l’attenzione del pubblico per il suo carattere pungente. Dopo aver partecipato a programmi molto conosciuti come Uomini e Donne e Temptation Island è approdata nella casa più spiata d’Italia. E’ iniziato da pochi giorni il reality e si sta mettendo in gioco al 100%.

Le telecamere sono tutte puntate su di lei, infatti, nelle scorse ore, gli occhi del Grande Fratello Vip hanno inquadrato un momento a luci rosse. E’ stata beccata in doccia e ha lasciato milioni di telespettatori a bocca aperta: scopriamo di più.

Chi è Antonella Fiordelisi: tutto sulla concorrente del GF Vip

Classe 1998, nata a Salerno il 14 marzo sotto il segno dei Pesci. Antonella Fiordelisi è una sportiva, infatti, è una nota schermitrice che ha preso parte anche alla Nazionale Italiana nella sezione Under 20 Spada. Ma oltre alla passione per lo sport, lei nutre un grande amore per la moda e per il mondo dello spettacolo.

Grazie alla sua bellezza si fa notare e partecipa nel 2017 a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Attualmente lavora come modella e influencer, il suo profilo IG è seguito da quasi 2 milioni di persone. La sua vita privata è stata per diverso tempo al centro dell’attenzione, infatti, la sua storia d’amore con Francesco Chiofalo è stata molto discussa e tormentata. Ma i due si sono lasciati definitivamente nel 2021.

Quest’anno ha deciso di partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip e già si sta facendo notare per la sua bellezza travolgente e il suo carattere spumeggiante. Nelle scorse ore ha attirato l’attenzione a causa di un momento davvero imbarazzante: scopriamo di più.

Antonella Fiordelisi: la telecamera inquadra proprio lì

Le prime docce bollenti hanno attirato l’attenzione di milioni di telespettatori. In particolare, la Fiordelisi ha davvero travolto il cuore delle persone con la sua bellezza. Le telecamere hanno ripreso un momento davvero bollente, inquadrando le curve da capogiro dell’ex schermitrice.

Il suo corpo mozzafiato e scultoreo ha lasciato tutti a bocca aperta. Inoltre, con le prime scintille tra lei e Pamela Prati, si sta rivelando la protagonista indiscussa di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.