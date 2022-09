Gemma Galgani, l’ultimo saluto distrugge tutti i fan: morte inattesa a UeD

Gemma Galgani, l’ultimo saluto straziante è un colpo al cuore per i fan. La morte inattesa a Uomini e Donne sconvolge tutti. I social si stringono al suo dolore. Perdita inaccettabile.

La dama torinese ha il cuore in mille pezzi: se ne va un pilastro fondamentale della trasmissione. Arriva la morte nello studio di Uomini e Donne. Che grande dramma.

Gemma Galgani è straziata

Gemma Galgani è sicuramente una delle protagoniste più amate del trono over di Uomini e Donne. Da oltre 12 anni è presente nella trasmissione di Maria De Filippi, la sua salvezza e la sua salvatrice, colei che le dà la possibilità, anno dopo anno, di mettersi in gioco e di cercare di trovare il principe azzurro.

Sebbene non sia ancora riuscita a innamorarsi davvero e ad uscire dallo studio con il suo cavaliere, la dama torinese non si arrende ed è sicura che prima o poi ritroverà la felicità con qualcuno, coronando finalmente il suo sogno d’amore.

Non sono giorni semplici, questi, però, per la star di Uomini e Donne che si ritrova a fare i conti con un lutto inaspettato. Un amatissimo volto della trasmissione è venuto a mancare. L’ultimo straziante saluto della Galgani è davvero commovente e spezza il cuore di tutti. Scopriamo che cosa è successo e chi ha abbandonato la vita terrena.

Il doloroso saluto della dama torinese spezza il cuore

Gemma Galgani ancora non può crederci, il suo cuore è distrutto. Non ha preso per nulla bene la dama torinese, come d’altronde tutti noi, la morte di Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, ex corteggiatore ed ex tronista del famoso salotto dei sentimenti di Canale 5.

Aveva solo 35 anni Manuel, troppo giovane per lasciare questa vita. Ancora non sono chiare le ragioni della sua morte. Il suo migliore amico, Enrico Ciriaci, è stato colui che ha dato il triste annuncio. Manuel è stato ritrovato senza vita nel suo negozio di tatuaggi, si è suicidato, questa l’ipotesi emersa dalle parole delle persone vicine all’ex tronista.

La questione resta però da chiarire, è intervenuto sui social anche il fratello di Manuel, incoraggiando i fan di Vallicella a non dare retta alle voci di persone che non appartengono alla famiglia. Dove sta la verità? Lo scopriremo.

Ciò che è certo, è che da tempo il tatuatore soffriva di depressione, malattia questa accentuatasi soprattutto a seguito della morte della sua adorata mamma, la persona più importante della sua vita.

Nessuno è riuscito a cogliere però la sofferenza e la tristezza che si celava nel cuore e nell’animo di questo giovane, eppure, il suo profilo Instagram parlava chiaro. Le sue ultime foto in particolare mostravano gli occhi di un giovane triste e non più affamato di vita.

La morte di Manuel Vallicella ha scosso davvero tutto il mondo della televisione. Anche la redazione di Uomini e Donne, che per tempo è stata la sua seconda casa, la sua seconda famiglia, ha voluto dedicare, durante la prima puntata della messa in onda della nuova edizione del dating show di Canale 5, l’ultimo saluto al giovane ex tronista.

Il post della Galgani emoziona i social

Tantissimi però sono i messaggi di cordoglio arrivati sui social per Manuel anche da altre personalità di UeD, da Costantino Vitagliano a Ida Platano a Ludovica Valli, fino ad arrivare a Gemma Galgani.

La dama torinese si dice sconvolta e distrutta. Lei, che lo ha conosciuto, ha sempre parlato bene di lui, l’ha sempre definito un ragazzo d’oro e meraviglioso. La Galgani si è voluta congedare a suo modo dal giovane Manuel condividendo il suo dolore con i suoi tantissimi follower.

Nelle scorse ore, Gemma Galgani ha pubblicato una Instagram story davvero commovente che mostra un’immagine di Manuel nel periodo in cui era a Uomini e Donne. A colpire però è soprattutto la didascalia:

“La tua morte inattesa genera uno sconforto indescrivibile. Ciao ragazzo dall’animo sensibile”.

Che grande colpo per tutti ma soprattutto per Gemma che ancora non può credere che Manuel si sia tolto la vita, che non ci sia più.