Crollo del Globe Theatre: da chiarire il giallo del giunto rotto

Ci sono diversi nodi ancora da sciogliere in merito al crollo della scala del Globe Theatre di Roma, avvenuto ieri.

Uno di questi, riguarda un giunto rotto e la Procura di Roma ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda.

Crolla una scala al Globe Theatre

Ci troviamo nella cornice della splendida Villa Borghese a Roma, presso il Gigi Proietti Globe Theatre, dove è avvenuto il crollo di una scalinata.

L’episodio di è verificato ieri al termine di uno spettacolo realizzato per una scuola. Al momento del crollo erano presenti sulla scala circa 13 persone e fra queste, 5 ragazzi sono rimasti feriti gravemente.

Altri 5 hanno riportato solo lievi lesioni e mentre per gli altri è stato necessario il trasporto in ospedale, per questi è stata sufficiente l’assistenza sul posto del personale sanitario.

Il bollettino medico riferisce che nessuno è in pericolo di vita e parallelamente, è in corso l’indagine della Procura di Roma per stabilire le cause del cedimento della scala, che in quel momento sorreggeva 13 ragazzi.

Le indagini e le parole del sindaco

I Carabinieri di Roma si sono subito mobilitati sul posto, insieme ai soccorritori del 118.

Dopo la messa in sicurezza dell’area e il trasporto delle persone ferite negli ospedali, gli agenti hanno iniziato i rilievi e ora sono a lavoro per accertare cose abbia determinato il crollo della scala.

Il Globe Theatre, intitolato a Gigi Proietti, risale al 2003 e dalla sua costruzione non ha mai avuto incidenti così importanti.

Riguardo a questo fatto, è intervenuto anche il sindaco Gualtieri e proprio il primo cittadino ha fornito una prima versione personale di come sarebbero andati i fatti.

Secondo il sindaco, si sarebbero sganciate le piastre che reggevano la rampa di scale e questa è ceduta. Questa era stata oggetto di manutenzione poco tempo fa, per questo i Carabinieri vogliono capire come mai è crollata.

Saranno da accertare le responsabilità e come primo passo, le forze dell’ordine, si sono concentrate sulla società Politeama, che gestisce gli interventi di manutenzione della struttura.

Il giallo del giunto

Il teatro è stato temporaneamente chiuso poiché dichiarato inagibile e ora, a 24 ore dal crollo, spunta il giallo di un giunto rotto.

Come anticipato dal sindaco Gualtieri, in effetti è stato confermato il malfunzionamento di un giunto, anche grazie al rapporto fornito dai Vigili del Fuoco. Questo, cedendo, avrebbe provocato il crollo della scala.

In merito a questo dettaglio, i controlli in merito alla manutenzione effettuata a maggio dello scorso anno si sono intensificati, ma l’azienda Politeama si è difesa, affermando che questo tipo di intervento non era stato richiesto.

Per i lavori effettuati dalla ditta, i responsabili affermano di aver fatto tutti i collaudi e che questi sono risultati in regola.

L’indagine ha portato alla luce la rottura di una piastra di ferro che unisce i piloni portanti della scalinata in legno, che dunque è crollata all’improvviso per il collasso delle travi.

Ci sono ancora diversi dubbi da chiarire, ad esempio se i bulloni fossero allentati e se erano ben saldi.

L’ipotesi di reato formulata potrebbe essere quella per lesioni colpose ma per ora le indagini sono solamente all’inizio e ancora sono in corso gli accertamenti.

Ovviamente per ora l’area è sequestrata e sono state cancellate tutte le programmazioni.

Il panico dei presenti

Sono stati davvero momenti di panico per i presenti nel Globe Theatre, parliamo di alcuni studenti con i loro professori.

Queste persone hanno testimoniato quanto accaduto e uno dei ragazzi ha parlato di un vero e proprio incubo, accaduto in pochi minuti.

Il liceale appare ancora molto scioccato quando racconta di aver fatto un volo di 3 metri e aver temuto per la sua vita.

Al momento, il bilancio riferisce di 10 ragazzi feriti e ed erano presenti anche dei professori che però non sono rimasti feriti, come Chiarina Maggitti, che ha accompagnato al teatro una scolaresca abruzzese.

La donna ha riferito che gli alunni sono caduti fra le travi facendo un volo diversi metri che poteva essere anche fatale.