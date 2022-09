“Ci ha ripensato” scoop: Totti ritorna sui suoi passi | Il clamoroso gesto per Ilary

Francesco Totti sconvolge tutti. Il pupone ritorna sui suoi passi. Ecco il clamoroso gesto per riconquistare Ilary Blasi. Si accende la speranza dei fan.

Francesco Totti ha gli occhi della stampa e di tutti i curiosi puntati addosso. Finalmente ci ripensa e fa un passo indietro. Arriva il gesto inaspettato per riappacificarsi con Ilary: il pupone “ci ha ripensato”.

Francesco Totti ci ha ripensato

Sono passati ormai più di due mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio. La conduttrice più amata di Mediaset e l’ex calciatore della Roma sono stati insieme venti anni, di cui 17 di matrimonio.

Insomma, un tempo davvero lungo, tanti anni trascorsi insieme che non possono essere cancellati in un momento. Eppure, sembra che entrambi, che ormai si sono dichiarati una guerra non soltanto legale ma anche familiare, sono riusciti a mettersi alle spalle tanta gioia e felicità vissuta in un ventennio insieme.

In queste settimane se ne sono dette tante sul loro conto: bugie, smentite, tradimenti, messaggi con amanti, prime uscite pubbliche di lui con la terza incomoda e foto rubate alla quotidianità di una famiglia che sta attraversando il mare in tempesta.

Totti, l’11 settembre 2022, ha rilasciato poi un’intervista bomba al Corriere della sera in cui ha detto di peste e di corna della ormai ex moglie. Ebbene, proprio lui potrebbe sorprendere tutti: pare ci abbia ripensato. Francesco è pronto a fare un passo indietro. Ecco il clamoroso gesto per Ilary Blasi.

Il gesto clamoroso per “riconquistare” Ilary

Francesco Totti ci starebbe ripensando. Il pupone vorrebbe fare un passo indietro e riconquistare la fiducia di Ilary Blasi. Questa è la news super esclusiva lanciata dal settimanale Oggi che parla di un Totti pentito di aver rilasciato quell’intervista a Il corriere della sera e di aver tirato fuori tutti quegli scheletri nell’armadio che hanno messo in cattiva luce Ilary Blasi.

Ad Aldo Cazzullo, l’ex calciatore della Roma ha svelato dei retroscena davvero inaspettati che hanno fatto passare la conduttrice dell’Isola dei Famosi come una donna vendicativa e tutt’altro che corretta.

Ricorderete, per esempio, che il pupone ha dichiarato che la Blasi ha svuotato le cassette di sicurezza e ha “rubato” i suoi Rolex. Secondo Roberto D’Agostino di Dagospia, Totti sarebbe anche in possesso di messaggi compromettenti della ex con un altro uomo, il suo amante, e di fotografie che la riprenderebbero mentre sottrae i tanto discussi Rolex.

Per il momento, la Blasi non ha voluto replicare a nulla. Tutti si aspettavano che si recasse nel salotto di Silvia Toffanin, la sua migliore amica, per far ascoltare ai telespettatori anche la sua verità ma per il momento continua a mantenersi dietro il silenzio stampa, almeno su questa questione.

La strategia di Francesco

Totti invece, a detta del settimanale Oggi, pare essere particolarmente dispiaciuto e vorrebbe cercare un dialogo con la sua ex moglie, non solo perché la sua intervista ha accentuato ancora di più la frattura ormai insanabile tra i due ex, ma anche perché ha procurato tanto dolore ai loro tre figli.

A soffrirne in particolare sembra essere Chanel che da quando i suoi genitori si sono separati sta utilizzando tik tok come mezzo per esprimere, a detta di molti utenti social, in una maniera diversa, il suo dolore.

Proprio l’ultimo video che ha pubblicato sulla famosa piattaforma ha fatto capire che la ragazza ha il cuore in tempesta. La secondogenita di casa Totti-Blasi si riprende mentre canta una canzone neomelodica dal titolo “Mi sono fatto l’amante”, secondo molti una chiara frecciatina nei confronti di Francesco con il quale il rapporto ormai pare essere incrinato per sempre.

Come evolverà la situazione? Totti riuscirà a riallacciare i rapporti con Ilary? La guerra familiare e legale quanti morti e feriti farà? Tutti si augurano che Ilary e Francesco possano continuare la loro vita da separati tranquillamente e senza l’animo in tempesta.