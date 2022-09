Bonus €3.900 per queste famiglie, come averlo: grandissima gioia per gli italiani

Nuovissimo bonus da 3.900 euro per le famiglie, si tratta di un vero regalo: in cosa consiste e come averlo anche subito.

In tempi di crisi economica e di inflazione, le famiglie italiane gradiscono sempre più ricevere aiuti economici e bonus. Dopo il bonus 200 euro e l’attesissimo bonus 150 euro per fare fronte ai rincari delle bollette luce e gas, c’è un altro bonus molto gradito dalle famiglie italiane. Stiamo parlando del bonus Master che verrà erogato ai nuclei familiari che sosterranno le spese sostenute in favore di figli laureati.

Si tratta di uno sconto IRPEF del 19% sulle spese di formazione sostenute in favore dei figli laureati, che vogliano frequentare un percorso formativo post lauream. Scopriamo in questa guida quali sono i requisiti necessari per richiedere il bonus master 2022.

Bonus 3900 euro: a chi spetta?

Il bonus 3900 euro o bonus Master non è altri che una detrazione fiscale pari al 19% delle spese di formazione post laurea sostenute al netto della franchigia prevista. La detrazione fiscale può essere applicata alle spese sostenute per i corsi di dottorato, master universitari di primo e di secondo livello e ai corsi di specializzazione.

L’importo massimo da detrarre non riguarda le Università pubbliche, ma viene applicato ai Master frequentati presso strutture private. Inoltre, il tetto massimo alla detrazione varia anche a seconda della Regione di appartenenza. Ad esempio, per il corrente anno 2022 il bonus master o corsi post lauream prevede i seguenti tetti massimi di spesa detraibili:

900 euro per il Meridione italiano e l’Italia insulare,

100 euro per l’Italia Centrale,

900 euro per l’Italia Settentrionale.

Bonus Master 2022: le istruzioni dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni ed indicazioni in merito al bonus Master 2022. Per la detrazione d’imposta del 19%, del 26%, del 30% e del 90% è necessario inserire le spese nei righi da E8 a E10. Nella colonna uno è necessario inserire il codice 13 che identifica la tipologia di costi.

Bonus Master: come pagare le rette dei corsi di formazione?

Per beneficiare della detrazione fiscale o bonus master è necessario che i pagamenti delle rette avvengano tramite bonifico bancario o tramite altri mezzi di pagamento tracciabile (carta di credito o di debito). Se si pagano le rette in contanti, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i corsi di formazione post laurea.