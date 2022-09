Antonino Spinalbese, scatta la censura al GF Vip: la frase contro Belen è imperdonabile

Antonino Spinalbese è un fiume in piena: al Grande Fratello Vip 7, la frase su Belen gli costa la censura. Ecco cosa è accaduto nel bunker di Cinecittà. Fan increduli.

L’ex fidanzato della showgirl argentina continua a destare clamore. Gli ultimi dettagli confidati ai coinquilini sulla sua storia ormai finita con Belen, hanno costretto la regia del Grande Fratello Vip 7 a censurarlo. Ecco cosa è accaduto in casa.

Antonino Spinalbese è un fiume in piena

Non è trascorsa nemmeno una settimana da quando Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 eppure, letteralmente, tutti i riflettori sono puntati su di lui. L’ex hair stylist non fa che parlare di Belen, la quale sperava vivamente di non esser per nulla sulla bocca del suo ex e tanto meno di non vedere rivelati davanti a tutta Italia, dettagli intimi e privati sulla fine della loro storia d’amore.

Ma a quanto pare, il fotografo di moda non avrebbe intenzione di fermarsi e in barba alle richieste e ai desideri di Belen, starebbe spifferando tutto ai suoi coinquilini, sulla sua storia passata con la conduttrice argentina. Avete visto che cosa è successo nelle ultime ore?

I dettagli confidati da Antonino agli altri concorrenti del GF Vip, hanno costretto la regia a censurarlo. Che cosa avrà mai detto di così grave l’ex hair stylist tanto da guadagnarsi il silenzio dei suoi microfoni? Scopriamolo.

La frase su Belen è imperdonabile: scatta la censura

Si mormora che Belen Rodriguez sia furiosa con Antonino Spinalbese. Con lui si era raccomandato di non parlare di lei durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip ma i suoi desideri e le sue richieste non sono state però esaudite.

Il peperino gieffino ogni giorno ne caccia una sulla sua ex e gli ultimi dettagli che ha rivelato agli altri inquilini gli sono costati la censura della regia. Nelle scorse ore, Spinalbese, scambiando alcune confidenze con gli altri gieffini, ha parlato di un periodo buio e turbolento vissuto insieme a Belen quando la loro storia era ormai compromessa e il loro amore stava per giungere al capolinea.

Queste le sue parole:

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti”, spiega ai compagni. “Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa”.

Antonino dice dunque che lui ha sempre vissuto una vita diversa da quella di Belen, lontano dai riflettori e la spettacolarizzazione della sua quotidianità era una cosa che non lo faceva stare bene, al punto che, in più occasioni, è scappato di casa.

Altre frasi forti ha pronunciato Antonino, suscitando scalpore:

“Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”.

A questo punto, poi, la regia del Grande Fratello ha deciso di censurare la conversazione che Antonino stava tenendo con altri concorrenti, si dice forse proprio per evitare che Belen possa scatenare la sua furia contro di lui e contro la trasmissione.

Molti credono, sui social, che la conduttrice argentina proprio come ha fatto Elettra Lamborghini nei confronti della sorella, sia pronta già a diffidare il suo ex affinché il suo nome non venga più da lui pronunciato. Alcuni fan di Antonino si sono detti invece furiosi: perché censurare la sua verità?