Uomini e Donne, scoppia la rissa in diretta: Maria obbligata ad intervenire

Uomini e Donne, scoppia la prima rissa in diretta: Maria De Filippi costretta ad intervenire. Ecco che cosa è successo nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Inizio col botto!

Il trash è tornato: scoppia la prima rissa a Uomini e Donne. Proprio loro protagonisti di uno scontro infuocato. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne ritorna su Canale 5

C’era tanto mancato Uomini e Donne. Oltre tre mesi sono trascorsi senza che il pubblico potesse assistere alle vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e del trono classico del salotto di sentimenti di Canale 5.

Ma Maria De Filippi ha staccato la spina solo per ricaricare le batterie e ritornare più in forma che mai, con tanto trash da regalare al suo esercito di fan. Nelle scorse ore è andata in onda la prima attesissima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne.

Maria De Filippi è ritornata a sedere sugli storici gradini che da ormai 20 anni e più sono la sua sedia preferita. Anche Gianni e Tina, insieme a Tinì, occupano ancora il posto di sempre, posizionati sulle loro seggioline bianche, per commentare le vicende sentimentali di dame e cavalieri che si presentano in trasmissione oltre che dei tronisti, troniste e corteggiatori e corteggiatrici che fanno parte invece del trono classico.

A proposito di troni vari, sapete che cosa è accaduto? Già è avvenuta la prima rissa della nuova edizione. Protagonisti di una burrascosa puntata proprio loro due. Ci risiamo.

Loro ai ferri corti: Maria De Filippi costretta a placare la rissa

Nelle scorse ore è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne durante la quale abbiamo assistito al ritorno in grande stile di Gemma Galgani, per la quale è arrivata un corteggiatore francese pronto, anche se poi non più di tanto, secondo Tina Cipollari a fare la conoscenza della dama torinese.

La puntata si è concentrata poi su Katia, Sara, e Laura, tutte cadute nella trappola di Davide che si preannuncia essere già il nuovo protagonista di questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Secondo però alcune anticipazioni che dovremmo vedere in questi giorni, a Uomini e Donne è scoppiata già la prima rissa. Protagonisti, Ida e Riccardo. Ebbene sì, la parrucchiera bresciana e il cavaliere tarantino sono ritornati di nuovo in trasmissione ed è proprio la migliore amica di Gemma Galgani a fare delle rivelazioni inaspettate.

Ricorderete tutti che la precedente stagione del dating show di Canale 5 si è conclusa con Ida e Riccardo che erano arrivati ad un punto di rottura. La Platano oggi sembra una donna diversa, intenzionata a ricominciare davvero senza Riccardo. Ed è proprio lei che comunica a Maria De Filippi e allo studio che, durante l’estate, il cavaliere tarantino ha cercato un confronto con lei per chiarire la situazione.

Ma lo sappiamo, Ida e Riccardo non riescono a parlare senza discutere ed ecco che tra un ricordo e l’altro, scoppia la rissa in studio. I due ex fidanzati litigano in maniera molto accesa tanto che Maria De Filippi è costretta ad intervenire per placare la rissa. Si apre così la nuova stagione di Uomini e Donne, con il primo litigio dell’edizione. Ma siamo sicuri che il meglio deve ancora venire.