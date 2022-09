UeD, ricordate Isabella? Dopo il ritocchino è irriconoscibile | FOTO

By

Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne si è mostrata completamente irriconoscibile dopo il ritocchino. Ecco la foto.

Uomini e Donne è tornato con la sua nuova edizione a partire dal 20 settembre sugli schermi di Canale 5 intrattenendo il pubblico con le nuove storie d’amore dei suoi protagonisti.

Nel corso degli anni sono tanti i tronisti, le dame, i cavalieri e i corteggiatori che hanno preso parte a questo show televisivo condotto da Maria De Filippi e nel corso degli anni hanno avuto modo di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Uomini e Donne: il ritocchino di Isabella

Infatti alcuni di loro, hanno cavalcato l’onda della popolarità avuta dal programma per partecipare ad altri programmi televisivi come L’isola dei famosi o il Grande Fratello Vip e non scomparire dal mondo della televisione.

Tra questi abbiamo Giulia De Lellis, Sophie Codegoni, Andrea Damante, Andrea Zelletta fino ad arrivare a Luca Salatino e Daniele Del Moro nuovi vipponi della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Altri invece, hanno deciso di intraprendere una carriera più proficua come Francesco Arca che si è dato da ormai molti anni alla recitazione e Francesco Monte, che dopo aver preso parte a numerosi programmi tv, ha trovato la sua strada nel canto ed ha partecipato anche al concorso canoro Una voce per San Marino.

Purtroppo però, Uomini e Donne ha dovuto dire addio per sempre anche ad alcuni protagonisti che sono passati a miglior vita, uno di questi, il più recente Manuel Vallicella che si è tolto la vita a soli 35 anni.

Nel finale della puntata di mercoledì 21 settembre, il programma ha dedicato un saluto all’ex protagonista del programma dedicandoli un video molto commovente.

Ma tornando ai bei momenti vissuti nel programma, c’è chi grazie alla sua partecipazione ha trovato l’amore, come Isabella Ricci che all’interno del programma ha conosciuto Fabio Mantovani e dopo aver passato del tempo assieme sono convolati a nozze.

I due, al momento sono lontani dal mondo dei riflettori e dal programma e si sono dedicati ognuno alla propria vita anche se Isabella è rimasta molto attiva sui social proprio per rimanere in contatto con i suoi followers.

Recentemente, la donna ha rivelato che suo marito Fabio si è dovuto sottoporre ad un’operazione per via di un problema alla gamba e ha raccontato il tutto su Instagram, social da lei molto amato.

Le foto dell’intervento

Ed è proprio qui che la donna ha pubblicato le foto del ritocchino a cui si è sottoposto. Niente di estremo o che abbia avuto bisogno di sedazione o dell’intervento del chirurgo plastico ma qualcosa di semplice.

Isabella, infatti, ha pubblicato nelle sue storie Instagram la foto delle sue sopracciglia e del suo contorno labbra. La dama si era sottoposta ad un tatuaggio permanente in queste sue zone del viso tanti anni fa ed è tornata da uno specialista per migliorarli.

“Abbiamo sistemato un tatuaggio fatto più di 20 anni fa, adattandolo ai cambiamenti del mio viso. Un lavoro di estetica semipermanente (dermopigmentazione). In pochi giorni tutto ritorna al colore naturale”

Con queste parole, Isabella Ricci ha voluto tenere informati i suoi followers, documentando il tutto con delle foto del prima e del dopo del lavoro svolto e del cambiamento rispetto al passato.

In questi giorni, anche la conduttrice Ilary Blasi si è sottoposta allo stesso intervento, ritoccando il suo contorno labbra mostrando il processo e il risultato su Instagram, qualcosa di molto analogo a quello che ha fatto l’ex dama.

Intanto, Isabella non perde occasione per dimostrare l’affetto e l’amore che ha nei confronti di suo marito, per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine dal primo momento che l’ha visto all’interno di Uomini e Donne.