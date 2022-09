“Riposa in pace”, Romina Power distrutta: il triste addio commuove tutti

Romina Power sul suo profilo Instagram ha dato l’addio ad un uomo per lei molto speciale. Ecco di chi si tratta.

Nel corso della sua vita Romina Power ha dovuto affrontare molti momenti difficili e adesso che le cose sembravano andare tutto per il meglio la donna si è ritrovata a gestire un nuovo lutto.

Durante la sua adolescenza, come spesso ha rivelato in alcune interviste, Romina ha fatto uso di sostante stupefacenti sia quando si trovava in America che quando si trovava in Italia.

Romina Power e il triste annuncio

Però, dopo aver incontrato Al Bano sul set del film Nel sole, ha cominciato a smettere e l’amore ha preso il posto delle sue dipendenze infatti dopo pochi anni i due convolano a nozze nel 1970.

Quello che sembrava un matrimonio felice con quattro figli a carico viene sconvolto da una terribile tragedia. La scomparsa della sua prima figlia Ylenia avvenuta dopo un viaggio in solitaria della ragazza.

Ylenia si era avventurata con un solo zaino in Belize per scrivere un libro sugli artisti di strada del posto e in seguito durante la notte tra il 1993 e il 1994 è scomparsa nel nulla senza lasciare traccia di sé.

Questo ha messo a dura prova il matrimonio tra Al Bano e Romina e i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro e nel 1999 hanno deciso di divorziare e di prendere due strade diverse.

Al Bano, inoltre, ha chiesto al tribunale di Brindisi un certificato di morte presunta avendo esito positivo e questo ha molto disturbato Romina che invece spera che un giorno anche se sono passati quasi 30 anni, possa riabbracciare la sua amatissima figlia.

Ma la vita di Romina è stata scossa anche da altri avvenimenti. Dopo la morte di suo padre, l’attore Tyrone Power la donna ne rimase sotto shock e per via di questo avvenimento ha perso gran parte dei suoi ricordi, come reazione a voler dimenticare il ricordo del suo genitore.

Inoltre, i problemi non sono terminati, perché anche sua figlia Romina Jr ha avuto come lei problemi legati alle sostanze stupefacenti uscendone dedicandosi al mondo della recitazione.

La scomparsa dell’uomo a cui deve tanto

Negli ultimi anni, Romina si è avvicinata molto al mondo spirituale, infatti la cantante e attrice crede che dopo la morte lo spirito si possa reincarnare ed è quello che ha augurato al suo fedelissimo Cutie.

Qualche anno fa, Romina, ha perso il suo cagnolino che le è stata sempre accanto per molti anni, consolandola nei periodi di solitudine e che le ha dato tanto affetto e ha salutato il suo miglior amico con un post di Instagram.

Nello stesso modo, la donna ha anche voluto ricordare sua sorella Taryn Power anche lei scomparsa come il suo Cutie nel 2020 e omaggiarle un ricordo in merito alla sua scomparsa.

La vita di Romina però, negli ultimi tempi sembrava aver detto addio ai brutti momenti. Infatti, lo scorso 17 settembre l’abbiamo vista in tv con le sue due figlie Cristel e Romina Jr e in questa occasione ha ammesso di tornare a vivere in Italia.

Per farlo la donna ha scelto la Puglia, regione che le ha dato molto e che ha passato bei momenti della sua vita e per questo motivo e anche per quelli legati alla bellezza della natura che la regione regala ha deciso di stabilirsi presto in una città del tacco d’Italia.

Ma prima di questo avvenimento, Romina ha dovuto dire addio ad un uomo molto importante nella sua vita. Stiamo parlando del monaco tibetano Geshe Kelsang Gyatso, il suo maestro spirituale e fondatore della tradizione Nuovo Kadampa.

Romina ha subito un nuovo lutto. Il suo maestro spirituale. Riposa in pace sicuramente per lei sei stato un uomo fondamentale… PIC.TWITTER.COM/P9RCHCCFDX — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 21, 2022

Romina Power è molto legata al mondo spirituale ed è grazie alla meditazione che è riuscita ritrovare la serenità perduta per via delle vicissitudini che ha avuto nella sua vita, di conseguenza per lei, questo lutto è stato molto toccante.