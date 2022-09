Provvedimento al GF Vip, proprio lei punita dalla regia: l’ha fatta grossa

Una vippona del Gf Vip è stata punita per aver commesso delle infrazioni. Ecco di chi si tratta.

Sono passati pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma il pubblico sembra essere già impazzito per il cast di quest’anno e sul web non si fa altro che parlare dei concorrenti in casa.

Sono molti quest’anno i nomi amati dal pubblico di Canale 5 e molti sono quelli che ora dopo ora stanno conquistando il loro favore e stanno spopolando sui social con dei meme e video diventati subito virali.

Gf Vip: i primi ammonimenti

Tra le protagoniste più in voga c’è certamente Pamela Prati, la donna è tornata in televisione dopo il caso di Mark Caltagirone che ha fatto il giro dei salotti televisivi nel 2019 e nei primi mesi del 2020 prima del lockdown che ha colpito tutta Italia.

La donna, prima di questo episodio, è stata una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip condotta allora da Ilary Blasi. Durante la sua permanenza nella casa la donna è rimasta 22 giorni.

Il motivo del suo abbandono è stato dovuto all’espulsione ricevuta per via di aver infranto alcuni regolamenti. Infatti più volte nei giorni precedenti all’uscita dalla casa di Cinecittà la donna era stata ripresa dalla regia e dagli autori.

Inizialmente si era chiusa all’interno di un armadio e il Gf l’aveva invitata ad uscire, per poi levarsi più volte il microfono e aprire porte che non poteva aprire infrangendo così il regolamento.

Per questo motivo, gli autori hanno deciso di squalificarla e la sua uscita dalla porta rossa è diventata iconica a tal punto che ancora oggi se ne parla per via del fatto che appena varcata ha chiesto che le si fosse chiamato un taxi.

Grazie a questa sua frase, diventata un tormentone, la donna ha inciso un brano in versione remix e dopo alcuni hanno ha deciso di tornare all’interno della casa per mostrare un lato diverso di sé.

Il comportamento di Pamela Prati

Durante la sua permanenza nella prima edizione del reality, aveva avuto un forte scontro con Alfonso Signorini, l’attuale conduttore del Gf Vip che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista.

La Prati lo definì un giornalista capace di sparare solo ca**ate ma nonostante questo, tra i due sembra essersi tutto chiarito e Alfonso ha voluto a tutti costi avere Pamela tra i suoi vipponi.

La donna ha accettato con piacere, chiedendo che possa essere intrapreso il discorso Mark Caltagirone per svelare tutta la verità sul caso che ha appassionato milioni di telespettatori in Italia.

Così, Pamela, ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 7, sulle note del brano Que te la pongo, sigla di Scherzi a Parte del 1994 per poi ballarla nuovamente all’interno della casa in compagnia di Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti.

In molti però sul web, sono convinti che la donna non riuscirà a rimanere molto tempo all’interno del reality per via del suo carattere e della sua indole ribelle. Infatti, Pamela ha deciso di dormire in una zona riservata dalla casa dentro una sorta di camper anni 70.

Durante la prima notte, la showgirl è stata ripresa più volte dagli autori per via del fatto che la Prati più volte si è dimenticata di indossare il microfono non facendo attenzione allo strumento e di rimetterselo dopo esserselo tolto.

La regia è impazzita per via del suo comportamento ma per ora non sono stati presi provvedimenti e sembra che nelle ore successive Pamela abbia capito come comportarsi all’interno del reality.

Ma sono molti i telespettatori che stanno aspettando un suo passo falso, anche se si augurano che possa rimanere il più a lungo possibile e riscattarsi dopo quello che le è accaduto qualche anno fa.