“Non hai mai pagato niente”, Chanel Totti indomabile: la frecciata è velenosissima

Chanel Totti su Tik Tok ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava. Ecco cosa ha detto la ragazza.

Durante questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere meglio la famiglia Totti e non solo per via della separazione avvenuta tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma anche grazie all’aiuto dei social.

Questo perché, la loro secondogenita, Chanel ha cominciato a pubblicare dei contenuti sul noto social network, Tik Tok, diventando in poco tempo una delle utenti più seguite sul web.

Chanel Totti e la frecciatina al veleno

La ragazza, posta quasi quotidianamente alcuni video dove esegue in playback alcune delle sue canzoni preferite a volte corredate da qualche frase che subito fanno pensare che sia riferito a qualcuno in particolare.

Infatti, in questi mesi, Chanel ha postato sul suo profilo, una serie di video che hanno fatto pensare che fossero indirizzati ai suoi genitori e in particolare a Noemi Bocchi nuova fidanzata di suo padre.

Però, da parte della ragazza non c’è stata mai conferma, ma queste sono solo ipotesi che sono state fatte dai fan visto che Chanel cerca sempre di evitare di parlare della situazione che ha coinvolto la sua famiglia.

Però, grazie ad alcune dirette fatte dalla giovane Totti abbiamo appreso qualcosa che ha appassionato tutti gli utenti del web. In una diretta, la ragazza ha rivelato di aver perso uno dei suoi gatti: Alfio.

Il felino è uno dei due Sphynx a cui la famiglia è molto legata, arrivato in casa dopo Donna Paola, e questa estate proprio lui è sparito ed è stato ritrovato dopo qualche giorno grazie all’aiuto di due donne.

A dare l’annuncio del suo ritrovamento è stata Ilary Blasi che è molto affezionata ai suoi gatti e ci ha tenuto a informare i suoi followers del destino del suo animale domestico visto che molta gente era preoccupata per lui.

In un’altra diretta di Tik Tok, Chanel rispondendo alla domanda di un utente del social che le ha chiesto come stesse suo fratello, ha risposto di non saperlo dato che non si vede e non si sente con lui.

La spontaneità della giovane Totti

Questa affermazione ha fatto pensare che tra i due ci fossero dei problemi, dato anche che dopo qualche settimana la ragazza è apparsa in una foto con la famiglia d’origine della Blasi in compagnia dei parenti della conduttrice e nella foto era presente sua sorella minore Isabel ma non Cristian.

Il motivo per cui il ragazzo sembra non avere rapporti con la sorella potrebbe essere dovuto al fatto che spesso è fuori casa per prendere parte agli allenamenti di calcio. Infatti, Cristian è un calciatore dell’AS Roma Under 18 e sono tanti quelli che scommettono che un domani farà il suo debutto nella squadra di Serie A.

Però, alcuni altri utenti, hanno pensato che Cristian sia lontano da sua sorella e da sua madre perché più vicino a suo padre nella questione del divorzio mentre Chanel sembra appoggiare sua madre.

La ragazza, nonostante la sua età è una che non le manda a dire e durante una diretta di Tik Tok con una sua amica, avendo come sottofondo il Grande Fratello Vip ha ascoltato Alfonso Signorini che ha detto che questa estate siamo sopravvissuti alla separazione dai suoi genitori.

Una sua fan le ha fatto notare le parole del conduttore e Chanel ha risposto di lasciarlo parlare perché è un poveraccio che deve dire la sua su tutto, lasciando tutti quanti senza parole per la sua risposta.

Inoltre, Chanel ha rivelato di non essere molto brava a scuola e di star pensando di frequentare un’istituto privato che non boccia mai nessuno per via del pagamento costosissimo.

Subito dopo, la ragazza ha pubblicato un video dove si mostra una vita agiata e per farlo ha utilizzato un brano il cui testo cita le parole:

“Non ho mai pagato niente, avuto tutto gratis”

Dopo la pubblicazione, Chanel ha avuto molte critiche venendo definita come una ragazza che ostenta la sua ricchezza e forse proprio per questo ha deciso di rimuovere il suo video da Tik Tok.