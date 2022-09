Meghan Markle perde il controllo, il gesto al funerale della Regina: sudditi inferociti

By

Meghan Markle lascia tutti di stucco. Il gesto inaspettato nei confronti della famiglia reale inglese, fa infuriare i sudditi. Ecco che cosa ha combinato il giorno del funerale della Regina Elisabetta II.

La duchessa del Sussex perde il controllo e, nel giorno più drammatico per la Royal Family inglese, quello del funerale di Queen Elizabeth II, fa un gesto clamoroso che sconvolge la monarchia e che fa inferocire i sudditi.

Meghan Markle, sudditi furiosi con lei

Il 19 settembre 2022 si sono tenuti i funerali solenni della Regina Elisabetta. La monarca, mamma di Carlo, di Anna, di Andrea, duca di York ed Edoardo, duca del Wessex, è venuta a mancare l’8 settembre lasciando un vuoto incredibile non soltanto nelle vite dei membri della Royal Family ma di tutto il mondo.

Come giustamente detto da diverse testate giornalistiche internazionali, la Regina Elisabetta è stata la Regina di tutti, anche dei paesi in cui la monarchia non è una forma di governo presente.

D’altronde, come può passare inosservata la morte di una sovrana che per 70 anni ha scritto la storia non solo dell’Inghilterra ma delle Nazioni di tutto il mondo? Accettare la sua dipartita è ancora una cosa difficile da fare.

Intanto, mentre la Regina Elisabetta è stata seppellita accanto ai suoi genitori e al suo amato Filippo, qualcuno più di lei continua ad attirare l’attenzione: stiamo parlando di Meghan Markle. Il gesto clamoroso fatto il giorno del funerale di Elisabetta ha fatto infuriare i sudditi.

Il gesto della duchessa sconcerta il mondo

Meghan Markle dal 2018 è la moglie del principe Harry. I due, dopo il matrimonio, si sono trasferiti in America dove cercano di condurre una vita normale, lontana dai doveri istituzionali e di corte troppo opprimenti.

Eppure, essere il nipote della sovrana più famosa del mondo e, nel caso di Meghan, la nuora dell’attuale Re d’Inghilterra, non deve essere sicuramente semplice. La Markle non è stata mai ben vista dai membri della Royal Family e in realtà neanche dai sudditi.

Il popolo inglese non ha mai accettato davvero la presenza nella casa reale della ex attrice americana, pluridivorziata e con una mentalità che è ben diversa da quella inquadrata e regale dei sangue blu dei Windsor.

Proprio Meghan non smette di attirare l’attenzione su di sé. Avete visto il gesto clamoroso fatto proprio il giorno del funerale della Regina Elisabetta? “Se le cerca”, si legge sui social. Qualcun altro dice che la Markle rappresenta invece l’elemento di rottura in una monarchia che da anni è radicata in una mentalità tradizionalista e bigotta.

Ma che cosa avrà fatto di così grave la duchessa del Sussex da attirare su di sé l’ira funesta dei sudditi? Ve lo diciamo noi: si è presentata al funerale della Regina Elisabetta vestita sì di nero, ma con un cappello a tesa larga e senza la veletta che prevede invece il protocollo reale in caso di lutto.

La duchessa infrange il protocollo reale

Meghan dunque, in barba al dress code reale inglese, si è vestita a suo modo mettendo in scena una ribellione senza precedenti: non ha rispettato le regole di bon ton e di stile come ha fatto invece la sua più grande nemica, la cognata Kate Middleton.

Il comportamento di Meghan è stato molto criticato. I sudditi inglesi si sono scagliati contro di lei affermando che la ex attrice americana è stata irrispettosa non soltanto nei confronti del marito ma anche della famiglia di Harry.

La Markle, accusata di maleducazione il giorno dei funerali della Regina Elisabetta, ha ora tutti gli occhi su di sé. Qualcun altro è convinto invece che finalmente la duchessa ribelle, proprio come la suocera Lady Diana, abbia messo in piedi una ribellione che vada a scardinare, finalmente, i pilastri antichi ma bigotti della monarchia inglese.