Meghan Markle, il dispetto della famiglia reale: l’hanno notato tutti | FOTO

La famiglia reale sembra aver fatto un dispetto nei confronti di Meghan Markle. Ecco la foto che ha sconvolto il web.

Che tra la famiglia reale e Meghan Markle non scorresse buon sangue questo è chiaro ma nessuno si sarebbe mai aspettato che durante la cerimonia funebre della Regina Elisabetta II nei suoi confronti venisse fatto un dispetto del genere.

Dopo il funerale della Sovrana, alcune foto particolari stanno facendo il giro del web e delle voci di corridoio dicono che quello che si nota sia stato deciso dalla famiglia reale a dispetto dell’ex attrice.

Meghan Markle e il dispetto della famiglia reale

Ma facciamo un passo indietro. Meghan Markle e il principe Harry sono giunti a nozze nel 2018 e dopo qualche tempo i due hanno deciso di andare oltreoceano dove hanno dato al mondo due bambini Archie e Lilibet.

Durante la giornata in cui era stata data comunicazione delle condizioni critiche della Regina Elisabetta II, Harry si è recato subito al Castello di Balmoral dove la Sovrana stava in cura e Meghan non era con lui.

Secondo i tabloid inglesi, pare che sia stato proprio suo padre, l’attuale Re Carlo III del Regno Unito a consigliare a suo figlio di venire da solo in quanto sua moglie non fosse la benvenuta.

Successivamente nel primo discorso da Re, Carlo ha dato il benestare ai suoi figli e alle sue nuore tra cui anche a Harry e Meghan specificando il fatto che si trovavano dall’altro lato del Regno.

Questo volerlo evidenziare, per alcuni sudditi è risultato come un invito a non intaccare la vita a Palazzo, dato che secondo alcune indiscrezioni la coppia avrebbe dato molti grattacapi alla famiglia reale.

Il dettaglio che hanno notato gli utenti del web

Infatti, qualche anno fa, i due si sono presentati da Oprah Winfrey ed in un’intervista molto popolare Meghan ha dichiarato che a Buckingham Palace lei stessa non era ben vista per il colore della sua pelle, così come i suoi figli.

Questo ha suscitato uno scandalo a corte ma nonostante ciò, Meghan si è presentata con suo marito per salutare i sudditi che hanno lasciato un omaggio floreale alla regina assieme al principe William e sua moglie Kate Middleton.

Nonostante i quattro si siano mostrati nuovamente assieme dopo qualche anno, sembra che all’interno del palazzo abbiano avuto degli scambi di battute molto freddi e hanno preso le distanze l’un dall’altro.

Inoltre, Meghan e Harry si sono tenuti per mano, non rispettando il protocollo del Regno Unito, ma questo non è stato un gran problema dato che loro non facendo più parte della famiglia reale non devono rispettarlo.

Nonostante quando si è presentata per la prima volta alla Regina, Meghan non ha fatto la riverenza in quanto pensava che in ambito famigliare non si dovesse fare, la donna ha ammesso che la Sovrana è stata una delle poche ad essere sempre carina con lei, e proprio per questo quando è andata a far visita al suo feretro ha fatto una riverenza profonda che è stata notata da tutti quanti.

Questa voce che la famiglia reale abbia posizionato una candela vicino a Meghan per far sì che non appaia nelle riprese mo fa impazzire… PIC.TWITTER.COM/3DX0THGEQB — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 21, 2022

Durante i funerali della Regina Elisabetta II, avvenuti il 19 settembre, molti occhi erano puntati su di lei, e nonostante fosse elegantissima alcuni hanno criticato la sua scelta di non indossare la veletta nera cosa che invece ha fatto sua cognata Kate.

Proprio durante questa cerimonia, sembra che la famiglia reale abbia chiesto qualcosa di particolare a dispetto di Meghan. Come da alcune foto trapelate in rete, sembra che i reali del Regno Unito abbiano chiesto di posizionare una lunga candela che durante le riprese copra il viso della donna.

Guardando le foto, effettivamente, la Markle è stata spesso coperta da questo oggetto ma non sappiamo con certezza se le voci che sono cominciate a trapelare in rete siano frutto di un pensiero degli utenti del web o se davvero sia una decisione presa da parte della famiglia reale.

Fatto sta che nei giorni scorsi, il Re Carlo III ha deciso di levare ai figli di Harry e Meghan il trattamento di Altezza Reale, mandando suo figlio su tutte le furie tanto che alcuni hanno notato che proprio Harry sembra non aver cantato il nuovo inno God Save The King, proprio per il suo rapporto non bellissimo con suo padre.