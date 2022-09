GF Vip, la frase è imperdonabile: scatta la censura a notte fonda | VIDEO

GF Vip, arriva la prima censura nel cuore della notte. La frase pronunciata è imperdonabile, un video mostra cosa è accaduto nel bunker di Cinecittà. Fan del programma increduli.

Panico sui social e prima censura nella casa del Grande Fratello Vip 7. Una frase imperdonabile fa il giro del web e scuote gli animi degli utenti. Ecco chi ha pronunciato cosa. Assurdo.

Censura al GF Vip 7

È iniziata solo da poche ore la settima edizione del Grande Fratello Vip, eppure i concorrenti del noto reality Mediaset stanno già facendo parlare di loro. Il 19 settembre, Alfonso Signorini ha dato il via alla edizione che si preannuncia essere tra le più scoppiettanti degli ultimi anni, dei reality trasmessi sulla rete del Biscione.

I concorrenti che il direttore di Chi ha presentato al pubblico e accolto in casa, stanno già facendo discutere tutti. Tra chiacchiere in giardino e confidenze notturne, nelle scorse ore, è arrivata anche la prima censura: uno dei concorrenti si è esposto troppo e ha pronunciato una frase imperdonabile che ha fatto il giro dei social.

Che cosa è accaduto? Lo scopriamo più nel dettaglio. Un video, che è diventato virale, mostra ciò che è successo nella casa di Cinecittà e chi ha pronunciato quelle parole imperdonabili che hanno suscitato l’ira degli utenti social.

Scatta la censura in diretta: gieffino nei guai

Non sono passate nemmeno 72 ore da quando i nuovi gieffini sono entrati nella casa di Cinecittà e già hanno creato caos e scompiglio. In particolare, un concorrente si è reso protagonista di un chiacchierata notturna che è stata censurata dalla regia. Stiamo parlando di Attilio Romita.

Il conduttore del Tg e giornalista televisivo, ha sparato a zero sulla Regina Elisabetta e sugli altri membri della Royal Family. La sua gaffe non è passata inosservata. Un video, quello che lo riprende mentre critica i componenti della casa reale inglese, ha iniziato a circolare sui social ed è diventato virale.

L’ex giornalista ha riservato delle frecciatine al vetriolo non solo per la Regina ma anche per i suoi figli, in particolare Andrea di York, coinvolto in vari scandali di natura sessuale. Parole forti e frasi scandalose sono state dette sul conto della monarca proprio a poche ore di distanza dalla celebrazione del funerale di Queen Elizabeth che è stato seguito in diretta da 4 miliardi di persone e trasmesso in Mondovisione.

Queste alcune delle frasi pronunciate da Attilio Romita:

“Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale? Ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così grande stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di or*e…?”.

Insomma, delle affermazioni davvero forti quelle di Attilio, che hanno fatto arrabbiare i social e in particolare i tantissimi fan della Regina Elisabetta. La regia del Grande Fratello, consapevole del clamore mediatico che le parole di Romita avrebbero provocato sui social, è stata costretta a censurare tutto.

Intanto sul web è scoppiato il putiferio. Molti si chiedono se Alfonso Signorini e la produzione interverranno già con i primi provvedimenti disciplinari.