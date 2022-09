“È finita sotto i ferri”, Romina Power allarma tutti: preoccupazione alle stelle

Romina Power ha dichiarato qualcosa che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Ecco cosa è successo alla famosa artista.

Romina Power è stata una delle ospiti delle prime puntante di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che con la nuova stagione televisiva è tornato col doppio appuntamento nel week end di Canale 5.

La cantante si è confessata a cuore aperto parlando di quello che le è successo negli ultimi mesi e della decisione presa per il suo futuro, spiazzando tutti quanti per la sua scelta inaspettata.

Romina Power e la confessione

Infatti, Romina ha dichiarato che nonostante sia legata alla spiritualità e abbia passato tanto tempo in India e in California, presto tornerà a vivere in Italia e tutto il pubblico senza che lei lo rivelasse ha capito dove si trasferirà.

Ascoltando il pubblico in studio, Romina ha confermato che tornerà in Puglia ammettendo di aver passato più tempo lì che all’estero e che per lei quella è una terra che le ha dato tanto nel corso della sua vita.

La Toffanin, le ha poi chiesto se la sua decisione fosse legata al fatto che proprio in quella regione si trovi il suo ex marito ma la Power ha risposto che non era per quel motivo bacchettando col sorriso la conduttrice dicendole che non si sarebbe mai aspettata da lei una domanda del genere.

La Power ha ammesso che ama la regione Puglia per via dei suoi colori, per il suo bosco, per tutto quello che offre la natura ammettendo che adesso sono tanti coloro che la stanno riscoprendo, anzi forse troppi, come ha detto lei.

Nel corso dell’intervista, la donna ha anche parlato dell’episodio della scomparsa di sua figlia maggiore Ylenia Carrisi e del rapporto con le altre due figlie femmine Cristel e Romina Jr.

Le due ragazze, hanno in seguito raggiunto la loro mamma e hanno continuato il discorso dicendo che sono molto legate tra di loro e che qualcosa di terribile come la scomparsa di una sorella non la augurano a nessuno in quanto è stato un momento molto doloroso per la loro famiglia.

Il problema tenuto nascosto ai fan

Nel corso nel 2020, Romina Power ha subito anche due lutti importanti, quello di sua sorella Taryn al quale era molto legata e quello del suo animale da compagnia, Cutie, un cagnolino che aveva sempre al suo fianco.

Inoltre, in questi giorni, la cantante ha subito anche la perdita di un monaco tibetano, Geshe Kelsang Gyatso che altro non era che il suo maestro spirituale che l’ha aiutata a passare dei momenti non felici e a ritrovare la serenità.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, inoltre, la Power ha rivelato che è in fase di recupero per via di un’operazione subita durante l’estate per un problema legato al ginocchio.

“Al momento sono in fase di recupero per i problemi che ho avuto al ginocchio. Non riuscivo quasi più a camminare, mi hanno operato quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando” Ma Romina Power che è finita sotto i ferri questa estate come ha rivelato a #VERISSIMO perché se ne parla così poco ? Io bimba di lei voglio saperne di più — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 22, 2022

Dopo queste parole, sono molti i fan della cantante che si sono preoccupati per la sua salute e sperano che Romina possa presto tornare in forma e magari sul palco esibendosi con le vecchie canzoni e magari con delle nuove.

L’intervista ha anche scatenato il web, infatti, in molti si chiedono il motivo per cui non si parli molto del problema avuto da Romina Power chiedendo di approfondire l’argomento.

Per ora Romina è in recupero e appena sarà in forma si dedicherà al suo trasferimento in Puglia come ha ammesso durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ai microfoni del suo programma Verissimo.