“Augurissimi” Belen Rodriguez e Stefano: il dolcissimo scatto ne è la conferma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrati dolcissimi sui social. Ecco la foto che lo conferma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, nonostante il loro rapporto abbia avuto nel corso degli anni alcune difficoltà sono tornati ad amarsi come fosse la prima volta.

La showgirl, durante il periodo del suo esordio televisivo era stata legata al calciatore Marco Borriello e durante il suo percorso all’interno della sesta edizione dell’Isola dei famosi sembra aver avuto un flirt con Rossano Rubicondi.

Belen e Stefano e la foto che ha commosso il web

Questo però non è mai stato confermato, ma due naufraghe molto attente, le gemelle De Vivo dichiararono in trasmissione di aver visto i due infrattarsi facendo intuire che tra di loro c’è stato qualcosa.

Successivamente, Belen si lega per qualche anno all’ex paparazzo Fabrizio Corona per poi lasciarsi e intraprendere un percorso florido nel mondo della televisione diventando una delle donne più desiderate.

Dopo la storia con Corona, nel 2012 partecipa come ballerina speciale al serale dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi esibendosi in alcuni balletti con il corpo di ballo del talent.

È proprio in questa occasione che incontra Stefano De Martino e tra una prova e l’altra i due provano una forte attrazione l’uno nei confronti dell’altro portandoli a cadere in tentazione ai danni della cantante Emma Marrone.

Infatti, il ballerino era fidanzato con lei sin dai tempi della loro partecipazione ad Amici che ha visto Emma trionfare. Ed è proprio durante la trasmissione che la cantante scopre il tradimento e Belen e Stefano confermano il loro coinvolgimento amoroso.

Però, la loro presenza nel programma non dura molto perché poche puntate dopo l’avvio del serale i due fanno un’incidente stradale e si ritrovano costretti ad abbandonare il talent presentandosi nella trasmissione pieni di lividi e stampelle dimostrando cos’era accaduto.

Dopo qualche mese, Belen scopre di essere incinta di Santiago, primogenito del ballerino e della showigirl e i due si sposano nel 2013 rimanendo insieme fino al 2017 decidendo di separarsi. La donna, intraprende in seguito una storia con il pilota Andrea Iannone.

Ma anche questa relazione non va nei migliori dei modi e torna tra le braccia di De Martino per poi lasciarsi dopo qualche mese per una seconda volta e intraprendere una relazione con Antonino Spinalbese.

L’hair stylist, impegnato adesso con il reality Grande Fratello Vip, le ha dato la gioia di diventare madre per la seconda volta, di una femminuccia chiamata Luna Marì ma poco dopo la sua nascita i due decidono di lasciarsi.

La dedica del ballerino per il compleanno della showgirl

Poco dopo questo evento, la Rodriguez viene fotografata dai giornali di gossip in compagnia di Stefano De Martino e dopo qualche tempo i due confermano il loro ritorno di fiamma dimostrandosi in seguito più innamorati che mai.

Durante l’estate Belen e Stefano hanno passato tantissimo tempo insieme, diventando inseparabili come prima del loro matrimonio e questo ha rallegrato tutti i loro fan anche se nelle ultime settimane si era parlato di una crisi tra i due.

Questa però è stata smentita da una foto che ha commosso tutti i fan. Infatti, in occasione del trentottesimo compleanno di Belen, Stefano ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram una foto della donna in mezzo a dei campi di girasole.

“Tanti auguri vita”

Queste le parole di Stefano dedicate alla sua donna che emozionata dal post dedicato da parte del ballerino ha commentato con un cuore preceduto da un semplice “TU”.

Sui social, la foto e le frasi dei due innamorati hanno mandato in tilt i loro fan che da sempre hanno sperato un loro ritorno di fiamma e c’è chi augura a Belen buon compleanno dicendole che Stefano è davvero l’uomo della sua vita.